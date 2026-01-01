ছাত্রত্ব শেষ হওয়া দুজনকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের কমিটি

ছাত্রত্ব শেষ হওয়া দুজনকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের কমিটি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২০২৬ সেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মুজাহিদ ফয়সাল এবং সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মেহেদী হাসান।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে নগরের বিনোদপুর এলাকায় তাঁদের নিজস্ব ওয়েলফেয়ার ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যদের নিয়ে সদস্যসমাবেশে এ কমিটি ঘোষণা করেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিবগাতুল্লাহ। সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন শিবিরের কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মুহাম্মদ ইব্রাহীম।
মুজাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ এবং মেহেদী আরবি বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। দুজনেরই নিয়মিত ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে।
ছাত্রত্ব শেষ হওয়া দুজনকে দিয়ে কমিটি গঠনের বিষয়ে জানতে চাইলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদ্য সাবেক সভাপতি মোস্তাকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বিধি অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচিত হওয়ার কথা। তবে তাঁদের দুজনেরই নিয়মিত স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষ এলে তাঁরা ভর্তি হবেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, নবনির্বাচিত সভাপতি মুজাহিদ ফয়সাল আগের কমিটিতে সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া নবনির্বাচিত সেক্রেটারি আগের কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ছিলেন। নতুন নেতারা শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবেন।
নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিষয়ে ছাত্রশিবির জানায়, ২০২৬ সেশনের জন্য শাখা সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষে সদস্যসমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারে আজ সকালে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত মুজাহিদ ফয়সালকে সভাপতি ঘোষণা করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান। পরে সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মুজাহিদ ফয়সাল শাখা সেক্রেটারি হিসেবে মেহেদী হাসানকে মনোনীত করেন। দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সদস্যসমাবেশ সমাপ্ত হয়।