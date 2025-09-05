জেলা

ফরিদপুরের সংসদীয় আসন

সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ, দুই মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ফরিদপুর
ভাঙ্গায় সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ। এতে ঢাকা–বরিশাল ও ঢাকা–খুলনা মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শুক্রবার বিকেলে ভাঙ্গা গোলচত্বর এলাকায়ছবি: আলীমুজ্জামান

ফরিদপুরে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে গিয়ে ভাঙ্গা উপজেলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবার এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন স্থানীয় লোকজন। এতে ঢাকা-বরিশাল ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

আজ শুক্রবার বিকেল চারটার দিকে ভাঙ্গা গোলচত্বরে এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন হাজারো লোক। সন্ধ্যা ছয়টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁদের অবরোধ চলছিল। এতে দুই মহাসড়কের উভয় মুখে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে।

এর আগে সকাল সাড়ে আটটার দিকে ভাঙ্গার আলগী ইউনিয়নের সোয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে প্রথম অবরোধ শুরু হয়। সকাল নয়টার মধ্যে হামিরদী ইউনিয়নের মনসুরাবাদ, মাধবপুর ও পুকুরিয়া এলাকায় শত শত মানুষ ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন।

চার ঘণ্টা পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের অনুরোধে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিন দিনের সময়সীমা দিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। আগামী সোমবারের মধ্যে ভাঙ্গার বিভাজন বন্ধ না হলে মঙ্গলবার থেকে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। কিন্তু বিকেল চারটার দিকে আবার অবরোধ শুরু হলে দুই মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গতকাল বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের গেজেটে ফরিদপুরের দুটি সংসদীয় আসনের সীমানা পরিবর্তন করা হয়। এর মধ্যে ফরিদপুর-৪ আসনের (ভাঙ্গা–সদরপুর–চরভদ্রাসন) ভাঙ্গা থেকে আলগী ও হামিরদী ইউনিয়ন বাদ দিয়ে ফরিদপুর-২ আসনের (নগরকান্দা ও সালথা) সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের পর থেকেই ভাঙ্গা উপজেলা বিএনপি ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

বিকেলের অবরোধে কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ম ম সিদ্দিক। তিনি বলেন, ভাঙ্গার এক ইঞ্চি মাটিও নগরকান্দার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না। নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত অবরোধ চলতে থাকবে।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, বিকেল চারটার দিকে হাজারো লোকজন ভাঙ্গা গোলচত্বরে বসে অবরোধ শুরু করেন। এ সময় ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কে দুটি ও ঢাকা–খুলনা মহাসড়কে চারটি টায়ারে আগুন ধরিয়ে অবরোধ করা হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা ‘আমার মাটি আমার মা, ভাঙ্গা নগরকান্দায় যাবে না’, ‘জেগেছে রে জেগেছে, আলগীবাসী জেগেছে’, ‘রক্ত লাগলে রক্ত দিব, ভাঙ্গার মাটি ছাড়ব না’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

অবরোধের কারণে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দূরপাল্লার বাস, মালবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকা পড়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। ভাঙ্গা থানা–পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান বলেন, ভাঙ্গা গোলচত্বরে দুটি মহাসড়কের প্রবেশমুখ স্থানীয় লোকজন অবরোধ করে রেখেছেন। এতে প্রচণ্ড গাড়ির চাপ তৈরি হয়েছে। তাঁরা ঘটনাস্থলে থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন। এখনো অবরোধকারীরা মহাসড়ক ছাড়েননি।

এদিকে বেলা সোয়া একটার দিকে ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কের পুখুড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করেন বাংলাদেশ কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক ফরিদপুর-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী শহিদুল ইসলাম।

শহিদুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘এই ভাগ আমরা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেব না। প্রয়োজনে বিভাজন রোধে আমি ব্যক্তিগতভাবে আগামী রোববার কোর্টে যাব। আমাদের বক্তব্য ও অবস্থান স্পস্ট। আমরা একতাবদ্ধ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অনৈক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের এই আন্দোলন দলমত–নির্বিশেষে সবার।’

সংসদীয় আসনে ভাঙ্গা উপজেলাকে বিভক্ত করার প্রতিবাদে দুই মহাসড়ক অবরোধ

