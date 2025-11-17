আন্দোলনে গিয়ে ‘অসুস্থ হয়ে’ মারা যাওয়া শিক্ষকের স্মরণে কালোব্যাজ ধারণ

আন্দোলনে গিয়ে ‘অসুস্থ হয়ে’ মারা যাওয়া শিক্ষকের স্মরণে কালোব্যাজ ধারণ
ঢাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আন্দোলনে যোগ দিয়ে সাউন্ডে গ্রেনেডের শব্দে ‘অসুস্থ হয়ে’ মারা গেছেন চাঁদপুরে মতলব উত্তরের ফাতেমা আক্তার। তিনি উপজেলার ৫ নম্বর ঝিনাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।
তাঁর মৃত্যুতে শোক জানাতে দুই ঘণ্টা কালো ব্যাজ ধারণ করেছেন মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকেরা।
সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় একই ধরনের কর্মসূচি পালিত হয়েছে বলে প্রাথমিকের কেন্দ্রীয় শিক্ষক সমিতির তরফ থেকে জানানো হয়েছে।
আজ সোমবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ওই দুই উপজেলার ২৯৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এ কর্মসূচি পালন করেন। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনায় তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
গতকাল রোববার ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান শিক্ষক ফাতেমা আক্তার।
মতলব দক্ষিণ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাসান মামুন ও মতলব উত্তর উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবদুল বাতেন জানান, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের নির্দেশনা মোতাবেক ফাতেমার স্মরণে আজ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ২ ঘণ্টা মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ উপজেলার ২৯৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এ ছাড়া সকালে এসব বিদ্যালয়ের চত্বরে শিক্ষার্থীদের সমাবেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সমাবেশ শেষে ওই শিক্ষকের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাতও করা হয়।
পরিবার, সহকর্মী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ৮ নভেম্বর সহকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের তিন দফা দাবি আদায়ের জন্য ঢাকার শাহবাগ এলাকায় সহকর্মীদের সঙ্গে কলম সমর্পণ অনুষ্ঠানে কিছুটা শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই যোগ দেন শিক্ষক ফাতেমা আক্তার। সেখানে পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেডের বিকট শব্দে ‘আতঙ্কিত হয়ে’ আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তীব্র মাথাব্যথা ও হাত-পাব্যথা অনুভূত হয় তাঁর। বেড়ে যায় শ্বাসকষ্ট। স্বজনেরা তাঁকে ঢাকার মিরপুর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন।
সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকাল ১০টায় তিনি মারা যান। রাতেই জানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।
প্রয়াত ফাতেমা আক্তারের স্বামী ডি এম সোলেমান ঢাকার একটি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। এ দম্পতির এক ছেলে ও এক মেয়ে।