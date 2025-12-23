জেলা

ভোটার-প্রার্থী কেউই নিরাপদ নন: মুফতি ফয়জুল করীম

নিজস্ব প্রতিবেদক
বরিশাল
সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। আজ মঙ্গলবার রাতে বরিশাল প্রেসক্লাব মিলনায়তনেছবি: প্রথম আলো

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, দেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। প্রশাসনকে কেউ মানছে না। ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে রক্ষা না করা গেলে দেশের ভবিষ্যৎ ও ভূখণ্ড নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। ভোটার-প্রার্থী কেউই নিরাপদ নন, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে।

আজ মঙ্গলবার রাতে বরিশাল প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

সৈয়দ ফয়জুল করীম বলেন, ‘আসুন, আগামী নির্বাচনে আমরা কোনো চাঁদাবাজকে ভোট না দিই। সবাই মিলে দেশটাকে নতুন করে গড়ে তুলি। নির্বাচনে যেন পেশিশক্তি ও কালো টাকা ব্যবহার না হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এটা বন্ধ করতে না পারলে সুষ্ঠু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে।’

সাংবাদিকদের উদ্দেশে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির বলেন, ‘সাংবাদিকেরা যদি নিরপেক্ষ থাকেন, তবে দেশ ভালো চলবে। আগামী নির্বাচনে আমরা সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলব এবং দুর্নীতিবাজদের নির্বাচিত করব না—এই শপথ নিতে হবে। আপনাদের কলমে এই সত্য তুলে ধরতে হবে। আপনারা আবেগ নয়, বিবেক দিয়ে সত্য তুলে ধরবেন। আমি বিশ্বাস করি, জন–আকাঙ্ক্ষার দিকে নজর রেখে সেটা আপনারা করবেন।’

দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে মুফতি ফয়জুল করীম বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। সন্ত্রাসী ও অবৈধ অস্ত্র বাইরে রেখে ভালো নির্বাচন আশা করা যায় না।

সমমনা ইসলামি দলগুলোর আট–দলীয় জোট হলে বরিশাল সদর আসনে কাকে প্রার্থী করা হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, ‘যেখানে যে দল শক্তিশালী, সেখানে সে দলেরই প্রার্থী দেওয়া হবে। বরিশাল সদর আসনটি আমাকেই দেওয়া হবে।’

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের বরিশাল মহানগর শাখার সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা নাসির উদ্দিন, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের বরিশাল মহানগরের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ নাসির উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য আবদুল হালিম প্রমুখ।

