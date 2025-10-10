জেলা

পঞ্চগড়ে শরতের শেষে ঘন কুয়াশা, হালকা শীতের আমেজ

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়
ঘন কুয়াশার মধ্যে সমতলের চা–বাগান থেকে চা–পাতা সংগ্রহ করছেন শ্রমিকেরা। আজ শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার গোফাপাড়া এলাকায়ছবি : রাজিউর রহমান

আশ্বিনের শেষ দিকে এসে ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়। কয়েক দিন ধরেই উত্তরের এই জনপদে রাতে ও ভোরে হালকা কুয়াশা দেখা দিচ্ছে। তবে আজ শুক্রবারের সকালটা ছিল একবারেই ভিন্ন রকম। হালকা শীতের আমেজে এই কুয়াশা অনেকের কাছেই যেন উপভোগ্য।

এর আগে গত কয়েক দিনের তুলনায় গতকাল বৃহস্পতিবার দিনভর ছিল ভ্যাপসা গরম। তবে সন্ধ্যার পর থেকেই আকাশ হালকা মেঘলা হওয়ার পাশাপাশি রাতভর ঝরছিল হালকা কুয়াশা। আজ ভোরবেলা বেড়ে যায় সেই কুয়াশার পরিমাণ। থাকে সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল নয়টায় তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আদ্র৴তা ছিল ৯৮ শতাংশ। কয়েক দিন ধরে তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে। আর দিনের সর্বোচ তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে।

ঘন কুয়াশার মধ্যে গ্রামের মেঠো পথে হাঁটতে বের হয়েছে শিশুরা। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার ভাবরঙ্গী এলাকায়
ছবি : রাজিউর রহমান

সদর উপজেলার শিংপাড়া এলাকায় সকালে হাঁটতে বের হওয়া জাহাঙ্গীর আলম (৪৩) নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘আমি প্রতিদিনই হাঁটতে বের হই। বেশ কিছুদিন আগেও একদিন কুয়াশা দেখেছি; কিন্তু আজকের কুয়াশাটা খুবই ঘন। মনে হচ্ছে শীত নেমে এসেছে। অথচ গতকাল সারা দিন ভ্যাপসা গরম ছিল। রাতেও গরম ছিল। ভোরে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছিল। পরে বের হয়ে দেখি, কুয়াশায় চারদিক সাদা হয়ে গেছে।

আল মামুন (৪১) নামে এক ব্যক্তি বলেন, চারদিকে সাদা কুয়াশা দেখে ভালোই লাগছে। এবার মনে হয় শীত চলে আসবে।

ঘন কুয়াশার মধ্যে লোকজন কাজে বের হয়েছেন। আজ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার শিংপাড়া এলাকায়
ছবি : প্রথম আলো

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, তেঁতুলিয়াসহ পুরো পঞ্চগড় জেলা আজ ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল। মৌসুমি বায়ু সক্রিয় না থাকায় চারদিকে এমন ঘন কুয়াশা দেখা দিয়েছে। এটিকে উত্তরাঞ্চলে শীতের আগমনী বার্তা বলা যেতে পারে। বর্তমানে আকাশে হালকা মেঘও আছে। এখন থেকে তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে বলে তিনি জানান।

