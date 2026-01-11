নোয়াখালীতে জুয়েলারি দোকানে চুরি, চোর চক্রের প্রধানসহ গ্রেপ্তার ৩

নোয়াখালীতে জুয়েলারি দোকানে চুরি, চোর চক্রের প্রধানসহ গ্রেপ্তার ৩
নোয়াখালী সুপার মার্কেটের একটি জুয়েলারি দোকান থেকে ১২৭ ভরি স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম থেকে চোর চক্রের প্রধানসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় চোরাই সোয়া ৯ ভরি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান জেলা পুলিশ সুপার টি এম মোশাররফ হোসেন।
পুলিশ সুপার বলেন, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যে এ ঘটনায় ১১ জনের সম্পৃক্ত থাকার তথ্য মিলেছে। তাঁদের মধ্যে কুমিল্লার মুরাদনগর থেকে মোর্শেদ মহসিন ও তাঁর স্ত্রী শিল্পী আক্তারকে প্রথমে আটক করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যে চট্টগ্রামের হাটহাজারী এলাকা থেকে আলাউদ্দিন ওরফে পিচ্চি আলাউদ্দিনকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ৯ ভরি সোনা জব্দ করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের জুয়েলারি দোকানে চুরির ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়। আদালতে গ্রেপ্তার মোর্শেদ মহসিন ও আলাউদ্দিন ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
পুলিশ সুপার আরও জানান, আসামি মোর্শেদ মহসিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় আগের আটটি মামলা এবং আলাউদ্দিনের নামে সাতটি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তাঁদের সঠিক কোনো ঠিকানা পাওয়া যায়নি। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে তা শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
প্রসঙ্গত, গত ১ জানুয়ারি রাত সাড়ে ১০টার দিকে নোয়াখালী সুপার মার্কেটের চতুর্থ তলার নিলয় জুয়েলার্সের তালা ভেঙে ১২৭ ভরি স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দোকানের মালিক মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে পরদিন সদরের সুধারাম থানায় একটি মামলা করেন।