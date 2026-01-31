সুনামগঞ্জে হেরোইন–ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার পুলিশ সদস্যসহ দুজন কারাগারে

সুনামগঞ্জে হেরোইন–ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার পুলিশ সদস্যসহ দুজন কারাগারে
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলায় সুনামগঞ্জের মধ্যনগর থানার এক পুলিশ সদস্যসহ গ্রেপ্তার দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন শেরপুরের নকলা উপজেলার নকলা দক্ষিণ গ্রামের বাসিন্দা ও পুলিশের কনস্টেবল সম্রাট আলী (৩০) ও মধ্যনগর উপজেলার চামরদানী গ্রামের বাসিন্দা সুমন চন্দ্র (৩১)।
এর আগে গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ধর্মপাশা উপজেলার পাইকুরাটি ইউনিয়নের সুনই সেতু–সংলগ্ন এলাকা থেকে সম্রাট ও সুমনকে আটক করেন ধর্মপাশা থানা-পুলিশ ও ধর্মপাশা অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে হেরোইন ও ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, সুনই সেতু–সংলগ্ন এলাকায় ইয়াবা ও হেরোইন বেচাকেনা করা হচ্ছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ অভিযান চালানো হয়। বিষয়টি টের পেয়ে মাদক কারবারিরা সড়কের ওপর ইয়াবা ও হেরোইন ফেলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। পরে ঘটনাস্থল থেকে সম্রাট আলী ও সুমনকে আটক করা হয়। পরে সড়কের ওপর থেকে নীল কাগজে মোড়ানো ১৯টি ইয়াবা এবং পলিব্যাগে মোড়ানো এক গ্রাম হেরোইনসহ দুটি মোটরসাইকেল নগদ টাকা ও মুঠোফোন জব্দ করা হয়।
ওই দিন বেলা দেড়টার দিকে সম্রাট ও সুমনকে ধর্মপাশা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। গতকাল রাতে ধর্মপাশা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শরীফুল ইসলাম বাদী হয়ে ওই দুজনসহ পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ধর্মপাশা থানায় একটি মামলা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ধর্মপাশা থানার ওসি (তদন্ত) মো. ইমাম হোসেন আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ওই মামলায় পলাতক অন্য তিনজনকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চলছে।