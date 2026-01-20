নিজেদের দল সামলান, না হলে প্রতিরোধ গড়ে তুলব: ছাত্রদলের উদ্দেশে চাকসু ভিপি

নিজেদের দল সামলান, না হলে প্রতিরোধ গড়ে তুলব: ছাত্রদলের উদ্দেশে চাকসু ভিপি
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে শিবির নেতা-কর্মীরা ‘গোলামি না আজাদি/আজাদি, আজাদি’; ‘শাকসু নিয়ে টালবাহানা/ চলবে না চলবে না’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। পরে কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা।
মানববন্ধনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (চাকসু) সহসভাপতির (ভিপি) পদে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. ইব্রাহীম বলেন, ‘আমরা দেখেছি একটি তথাকথিত দায়িত্বশীল সংগঠন হাজারো শিক্ষার্থীর সামনে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচন বন্ধের দাবি জানিয়েছে। তারা বলেছে, ১২ ফেব্রুয়ারির পর নির্বাচন করতে হবে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই—যারা নির্বাচন বন্ধ করেছে, তারা ১২ ফেব্রুয়ারির পরেও জিততে পারবে না।’
মো. ইব্রাহীম বলেন, ‘ছাত্রদলের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। পাঁচ আগস্ট পর্যন্ত ছাত্রদল আমাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু ৫ আগস্টের পর তাদের রাজনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। আমরা দেখেছি ছাত্রলীগের অনেকেই ছাত্রদলে জায়গা পেয়েছে। আমরা ছাত্রদলকে অনুরোধ ও সতর্ক করে বলতে চাই, আপনারা আদর্শের প্রচারের নামে কোনো ছাত্রলীগকে জায়গা করে দিতে পারবেন না। আপনারা নিজেদের দল ও সংগঠনকে সামলান, না হলে আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।’
ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারি মোহাম্মদ পারভেজ বলেন, ‘আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি ছাত্রদল ও বিএনপি আবার তাদের পুরোনো রাজনীতির পথে ফিরে যাচ্ছে। পাঁচ আগস্টের পর আমরা আশা করেছিলাম তারা সুন্দর ও দায়িত্বশীল রাজনীতিতে ফিরে আসবে, কিন্তু বাস্তবে তারা অপরাজনীতিতেই ফিরে গেছে। তারা আবারও আওয়ামী শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির রাজপথে আছে এবং থাকবে। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব।”
চাকসুর জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে থাকা শাখা শিবিরের আন্তর্জাতিক ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক সাঈদ বিন হাবিব বলেন, ‘ছাত্রদল শুধু শাকসু নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে না, বরং বাংলাদেশকে অবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের ওপর এমন চাপ প্রয়োগের নজির আগে দেখা যায়নি। আগের ছাত্রসংসদ নির্বাচনের মতো এবারও শাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা আপনাদের লাল কার্ড দেখিয়ে বিদায় করবে। এই ধরনের লুটের রাজনীতিকে আমরা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করব।’
চাকসুর যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের প্রচার সম্পাদক ইসহাক ভূঁঞা কর্মসূচির সঞ্চালনা করেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ছাত্রশিবিরের আমানত হল শাখার সভাপতি সৈকত হোসেন, সোহরাওয়ার্দী হলের সভাপতি ও হল সংসদের ভিপি নিয়ামত উল্লাহ প্রমুখ।