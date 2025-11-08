নোয়াখালীতে ডোবায় মিলল যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ

নোয়াখালীতে ডোবায় মিলল যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় ডোবা থেকে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। পিটিয়ে ও কুপিয়ে ওই যুবককে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নিহত যুবকের নাম আবদুল কাদের জিলানী (৩৫)। তিনি বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভার পৌর হাজীপুর গ্রামের মৃত গোফরান মিয়ার ছেলে। উপজেলার হাজিপুর ও শরীফপুর ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী সারেং বাড়ির দরজাসংলগ্ন একটি ডোবায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়।
বেগমগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কুতুব উদ্দিন খান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, কাদেরের বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আধিপত্য বিস্তারের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁকে পিটিয়ে এবং উপর্যুপরি কুপিয়ে হত্যার পর লাশটি ডোবায় ফেলে গেছে। লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সকালে নোয়াখালীর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান প্রথম আলোকে বলেন, কাদের মাদক ব্যবসা ও মারামারি–সংক্রান্ত চারটি মামলার আসামি। খুনের ঘটনায় আজ শনিবার সকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।