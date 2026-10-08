নিজ ঘরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, স্ত্রী পলাতক
মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে এক নারীর বিরুদ্ধে ছুরিকাঘাত করে স্বামীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের দক্ষিণ ধল্লা গ্রামে ওই যুবক নিহত হন।
নিহত রাশেদুল ইসলাম (৩৮) স্ত্রী হাসনা বেগম ও দুই সন্তানকে নিয়ে সিঙ্গাইরের দক্ষিণ ধল্লা এলাকায় থাকতেন। তিনি লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলা ধুবনী গ্রামের মৃত সুরমান আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাশেদুলের এক নারীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করে আসছিলেন তাঁর স্ত্রী হাসনা। এ নিয়ে আজ ভোরে তাঁদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে হাসনা ধারালো ছুরি দিয়ে রাশেদুলের পেটে আঘাত করেন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হন। তবে পথে তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার পর হাসনা বেগম পালিয়ে যান।
সিঙ্গাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজহারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। স্বামীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার পর ওই নারী পালিয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আজ সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এ ঘটনায় কেউ থানায় কোনো অভিযোগ করেননি।