জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে নদীতে গোসলে নেমে একসঙ্গে পাঁচ শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
পানিতে ডুবে মৃত্যুপ্রতীকী ছবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার দেবীনগর ইউনিয়নের চরচাকলা গ্রামে পদ্মার একটি শাখা নদীতে গোসল করতে নেমে পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা একটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শিশুরা হলো চরচাকলা গ্রামের মো. মাসুদের মেয়ে সুমাইয়া (১০) ও আরিবা (৮), মো. নিজামদ্দিনের মেয়ে সুমাইয়া (১২) ও সুরাইয়া (৯) এবং শরিফুলের একমাত্র মেয়ে শরীফা (১২)।

ওই গ্রামের বাসিন্দা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল হালিম হামাদ জানান, আজ গ্রামে জুমার নামাজের সময় শিশুরা কাউকে না জানিয়ে নদীতে গোসল করতে নেমেছিল, তা কেউ বুঝতে পারেনি। পরে তারা পানিতে ডুবে যায়।

নদীটি পদ্মার শাখা নদী হলেও স্থানীয়ভাবে ‘মরা নদী’ নামে পরিচিত। বর্ষা ও বৃষ্টির সময় নদীটিতে পদ্মার পানি ঢুকে। বছরের অন্য সময় এখানে তেমন পানি থাকে না। তখন নদীর তলদেশে ও আশপাশের জমিতে ফসল চাষ করা হয়। সম্প্রতি বৃষ্টি ও পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে মরা নদীতে পানি এসেছে।

খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে নদীতে গিয়ে পাঁচ শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়। একই গ্রামের পাঁচ শিশুর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে আছে এলাকার পরিবেশ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একরামুল হোসাইন এ ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, ‘পাঁচ মেয়েশিশুর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছি। তবে তাদের বিস্তারিত পরিচয় পাইনি। ঘটনাস্থলে আমাদের লোক পাঠিয়েছি, পরে বিস্তারিত জানাতে পারব।’

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