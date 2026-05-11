পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশি পর্যটকদের আনতে হবে: দীপেন দেওয়ান

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশি পর্যটকদের আনতে হবে: দীপেন দেওয়ান
পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পর্যটন খাতে আয় বাড়াতে হলে এখানে বিদেশি পর্যটকদের আনতে হবে। একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রাই পারে এই খাতকে এগিয়ে নিতে। পর্যটকদের ভ্রমণ যাতে নিরাপদ হয়, সে ব্যবস্থা করা হবে।
গতকাল রোববার সন্ধ্যায় রাঙামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পর্যটন খাতবিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন। শহরের বার্গি লেকভ্যালি রিসোর্টে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে রিসোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।
সভায় পর্যটন খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার কথাও বলেন দীপেন দেওয়ান। তিনি বলেন, বিদেশি পর্যটক না আসার কারণ খুঁজতে হবে। অনেকে নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আসে না। এটাও ঠিক, নিরাপত্তার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নিরাপত্তার অজুহাতে পর্যটন খাতকে অবহেলা করলে হবে না। এসব বিষয় আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠকের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব।
মন্ত্রী আরও বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব নিয়ে একসঙ্গে কাজ করবে। আমরা চাই বিদেশিরা এখানে আসুক। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরুক।’ এসব বিষয়ে গণমাধ্যমও ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
রিসোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দেওয়ানের সভাপতিত্বে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।