পদ্মার বড় এক কাতলা বিক্রি হলো ৪৮ হাজার টাকায়
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ঘাটে পদ্মা নদীর সাড়ে ১৮ কেজি ওজনের একটি কাতলা মাছ ৪৮ হাজার ১০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ বুধবার সকালে মাছটি স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঢাকার এক ব্যবসায়ী কিনে নেন।
এর আগে মাছটি দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে ৪৬ হাজার ২৫০ টাকায় নিলামে কিনেছিলেন স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা।
আড়তে নিয়ে ওজন করে দেখা যায়, মাছটির ওজন সাড়ে ১৮ কেজি। নিলামে মাছটি কিনে নেন দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা।
একই দিন দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে সাড়ে ১৫ কেজি ওজনের আরেকটি কাতলা মাছ ৩২ হাজার ৫৫০ টাকায় নিলামে বিক্রি হয়। দ্বিতীয় মাছটি এখনো কোনো ক্রেতার কাছে বিক্রি হয়নি।
স্থানীয় মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো আজ ভোরের দিকে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে বের হন গোয়ালন্দের জেলে জামাল কাজী ও তাঁর ছেলে আরিফ কাজীসহ কয়েকজন। তাঁরা ফেরিঘাটের উজানে পদ্মা নদীতে জাল ফেলে অপেক্ষা করতে থাকেন। পরে জাল গুটিয়ে নৌকায় তোলার পর বড় কাতলা মাছটি দেখতে পান তাঁরা।
মাছটি বিক্রির জন্য দৌলতদিয়া ঘাট বাজারের রেজাউল মণ্ডলের আড়তে নিয়ে যান জেলেরা। সেখানে ওজন দিয়ে দেখা যায়, মাছটির ওজন সাড়ে ১৮ কেজি। নিলামে মাছটি কিনে নেন দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা।
চান্দু মোল্লা বলেন, একই দিন বাজারের জাহিদ মোল্লার আড়তে সাড়ে ১৫ কেজি ওজনের আরেকটি কাতলা মাছ নিলামে তোলা হয়। সেটিও তিনি কিনে নেন। বেশি ওজনের মাছটি তিনি ঢাকার এক পরিচিত বড় ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেন। অন্য মাছটি এখনো তাঁর কাছে আছে।