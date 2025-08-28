নারায়ণগঞ্জে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ২

নারায়ণগঞ্জে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ২
নারায়ণগঞ্জ শহরের মণ্ডলপাড়া এলাকায় নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের (ভিক্টোরিয়া) সামনে একটি অ্যাম্বুলেন্সে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে এ ঘটনায় দুজন দগ্ধ হয়েছেন। অ্যাম্বুলেন্সের গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজের কারণে এই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।
দগ্ধরা হলেন নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার রাজবাড়ি এলাকার মনোয়ারা বেগম (৪৮) ও অ্যাম্বুলেন্সচালক বিজয়। তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে বন্দর উপজেলার রাজবাড়ি এলাকার মনোয়ারা বেগম তাঁর আট বছরের অসুস্থ নাতিকে চিকিৎসার জন্য ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। শিশুর অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকায় পাঠাতে বলেন চিকিৎসকেরা। রাত আটটার দিকে ভাড়া করা অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তেই অ্যাম্বুলেন্সে আগুন ধরে যায়। এতে চালক বিজয়ের শরীর ও হাত দগ্ধ হয় এবং পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মনোয়ারা বেগমের শরীরের ডান পাশ পুড়ে যায়।
ঘটনার পর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠায় হাসপাতালে রোগী ও স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নারায়ণগঞ্জ অফিসের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আরেফিন প্রথম আলোকে বলেন, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। চালক গাড়ি চালু করার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি বলেন, ‘আমরা অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরের সেই সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিকেজ হতে দেখেছি। পরে আমরা সিলিন্ডারের গ্যাস বন্ধ করি। ধারণা করা হচ্ছে, লিকেজ থেকে গাড়ির ভেতরে গ্যাস জমে ছিল।’
নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম বলেন, অ্যাম্বুলেন্সটি বেসরকারি ভাড়া করা। কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।