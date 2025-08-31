৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, সময় বেড়েছে ২ ঘণ্টা

রাকসু নির্বাচন
৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, সময় বেড়েছে ২ ঘণ্টা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষ দিনে ক্যাম্পাসে সকাল থেকে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকারের দাবিতে রাকসু ভবনের ফটকে ছাত্রদলের ঝোলানো তালা হাতুড়ি দিয়ে ভাঙেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার। আজ রোববার বেলা সোয়া ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে চার ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর বেলা দুইটার পর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়।
বেলা ১১টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মারসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী মনোনয়ন ফরম নিতে কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে এসে ফটকে তালা ঝুলতে দেখেন। তাঁরা ফটকের সামনে অবস্থান নিলে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ঘিরে ধরেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়ে ধস্তাধস্তিতে রূপ নেয়। একপর্যায়ে সালাউদ্দিন আম্মার হাতুড়ি দিয়ে তালা ভাঙেন। পরে রাকসুর রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে আসা শিক্ষার্থীরা কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করেন।
দুপুর ১২টার দিকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের আরও দুই সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী সজীব ও মাহায়ের ইসলামের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের আরেকটি দল যোগ দিলে উত্তেজনা তীব্র হয়। পাল্টাপাল্টি স্লোগানের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয় এবং মাহায়েরসহ তিন শিক্ষার্থীকে আহত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে পাঠানো হয়।
পরে বেলা দেড়টার দিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা মনোনয়নপত্র নিতে আসেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে রাকসুর কার্যালয়ের সামনে আরেক দফা ধস্তাধস্তি হয়। এ সময় মাইকে স্টুডেন্টস রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফাহির আমিন বলেন, ‘আমরা লক্ষ করছি, সন্ত্রাসী কায়দায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সব শিক্ষার্থী আজ ঐক্যবদ্ধ। যারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারা কখনোই এই চক্রান্ত হতে দেবে না।’
ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আমরা এখানে মনোনয়নপত্র তুলতে এসেছি। কোনো ত্রাস চাই না। এই ক্যাম্পাসে অনেক ত্রাস হয়েছে, আর না।’
এর আগে আজ রোববার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। সকাল ১০টার দিকে নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা কার্যালয়ে ঢুকতে চাইলে তাঁকে বাধা দেন ছাত্রদলের কর্মীরা। এ সময় চেয়ার ভাঙচুর ও টেবিল ফেলে দিয়ে তাঁরা ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। পরে এ কর্মসূচিতে সংহতি জানায় ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইউট্যাব) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।
প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে কয়েক সপ্তাহ ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ছাত্রদল। অন্য দাবিগুলো মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষ দিনে তারা শক্ত অবস্থান নেয়। ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৩টি ও সিনেটের ৫টি পদে তাঁদের প্রার্থীরা ফরম সংগ্রহ করেছেন।
রাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মো. সেতাউর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, সকাল থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় দুই ঘণ্টা সময় বাড়ানো হয়েছে। আজ সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে। এ ছাড়া ছাত্রদলের দাবির বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।