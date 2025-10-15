শিশুসন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকচাপায় বাবার মৃত্যু

শিশুসন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকচাপায় বাবার মৃত্যু
গাজীপুরের শ্রীপুরে শিশুসন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় কবির হোসেন (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর ১১ বছর বয়সী ছেলে আবির হোসেন আহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার জৈনা-গাজীপুর আঞ্চলিক সড়কের বনানী মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
কবির হোসেন শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ধনুয়া নতুন বাজারের বটতলা এলাকার বোরহান উদ্দিনের ছেলে। তিনি ভেটেরিনারি ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি ভেটেরিনারি চিকিৎসা দিতেন। জৈনা বাজারে তাঁর একটি পশু চিকিৎসালয় আছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল রাতে আবিরকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন কবির। পথে বনানী মাঠ এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁদের মোটরসাইকেলটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় দুজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন কবির হোসেন ও আবির। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কবিরকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আবির বর্তমানে শঙ্কামুক্ত।
দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ট্রাকটি আটক করেন। তবে ততক্ষণে চালক ও সহকারী পালিয়ে যান। পরে ট্রাকটি পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ও ট্রাকটি জব্দ করে। চালক ও তাঁর সহকারীকে আটকের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।