দোকানে যাওয়ার পথে ‘গাড়িচাপায়’ নারীর মৃত্যু

দোকানে যাওয়ার পথে ‘গাড়িচাপায়’ নারীর মৃত্যু
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সড়ক থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। আজ শুক্রবার সকালে বাঁশখালী থানার দক্ষিণ পাশে উপজেলার প্রধান সড়ক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ধারণা, গাড়িচাপায় ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে।
নিহত নারীর নাম শিপ্রা দাস (৫০)। তিনি বাঁশখালী পৌরসভার দক্ষিণ জলদি মহাজনঘাটা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আশিস দাসের স্ত্রী। স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানায়, সকাল ছয়টার দিকে ঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার জন্য স্থানীয় একটি দোকানের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হন শিপ্রা দাস। পরে বাঁশখালী থানার দক্ষিণ পাশে ডায়াবেটিক হাসপাতাল ও মেডিকেল সেন্টার এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়।
বাঁশখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দায়িত্বরত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, নিহত নারীর শরীর থেঁতলে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, অজ্ঞাত কোনো গাড়ির চাপায় ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধারের পর পুলিশকে হস্তান্তর করে।
বাঁশখালী থানার উপপরিদর্শক বিভাষ কুমার সাহা বলেন, অজ্ঞাত কোনো গাড়ি ওই নারীকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে। পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে লাশটি ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাদের হস্তান্তর করা হয়েছে।