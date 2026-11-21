নড়াইলে দুই নেতা হত্যার জেরে বাড়িঘরে আগুন
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নড়াইলের কালিয়ায় বিএনপির দুই নেতা হত্যার জের ধরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি বি এম কবিরুল হক মুক্তিসহ কয়েকজন নেতা–কর্মীর বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে। ফায়ার সার্ভিসের হিসাবে, অন্তত ২০ থেকে ৩০টি বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। তবে বিএনপি হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশ বলছে, তিন থেকে চারটি বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে, অগ্নিসংযোগের বিষয়টি তাদের বক্তব্যে নেই। ঘটনা নিয়ে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য পাওয়া গেছে।