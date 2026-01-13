পাবনায় গরুচোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

পাবনায় গরুচোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
পাবনায় গরুচোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সুজানগর উপজেলার তাঁতিবন্ধ রেলস্টেশন এলাকা থেকে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর আগে ভোর পাঁচটার দিকে পিটুনিতে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত সাগর শেখ (২৫) সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের হাসামপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি পেশায় কাঠমিস্ত্রি ও ভ্যানচালক ছিলেন।
স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য, আজ ভোর চারটার দিকে সাগরসহ দুই থেকে তিনজন তাঁতিবন্ধ রেলস্টেশন এলাকার নজরুল ইসলামের বাড়ির পাশে ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁরা গরু চুরি করতে এসেছেন সন্দেহে বাড়ির লোকজন চিৎকার–চেঁচামেচি শুরু করেন। এরপর এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে সাগরকে আটক করে পেটাতে থাকেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে লোকজন তাঁকে রেলস্টেশন এলাকায় ফেলে রেখে চলে যান। খবর পেয়ে পুলিশ দুপুর ১২টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, সাগরের শরীরে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন আছে। এ ছাড়া মাথা ও পায়ের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত আছে।
সুজানগর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার সাদিক আহমদ এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, গরু চুরি করতে এসেছেন, এমন সন্দেহে ওই যুবককে পিটুনি দিয়েছেন এলাকার লোকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইন হাতে তুলে নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’