ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, স্ত্রী–বোনসহ সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলা
প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার স্বজনকে ব্যবসায়ী সাজিয়ে ইউসিবিএল ব্যাংক থেকে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, তাঁর স্ত্রী–বোনসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুদক প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শোয়াইব ইবনে আলম বাদী হয়ে চট্টগ্রাম কার্যালয়ে এই মামলা করেন।
মামলায় সাইফুজ্জামানের পাশাপাশি স্ত্রী ও ইউসিবিএলের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামান, বোন রোকসানা জামান চৌধুরী ও আফরোজা জামান চৌধুরীকে আসামি করা হয়েছে।
এর আগে গত ২৪ ও ৩১ জুলাই ৪০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাইফুজ্জামান ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছিল দুদক।
দুদক চট্টগ্রামের উপপরিচালক সুবেল আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন আরামিট গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার ও কোম্পানি সেক্রেটারি সৈয়দ কামরুজ্জামানের ফুফাতো ভাই সৈয়দ নুরুল ইসলামকে ‘ক্রিসেন্ট ট্রেডার্স’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক সাজানো হয়। পরে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ২৫ কোটি টাকার ঋণ নেওয়া হয় ইউসিবিএলের চট্টগ্রামের জুবিলি রোড শাখা থেকে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, ইউসিবিএলের করপোরেট ব্যাংকিং ডিভিশন ও ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি ওই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ১৭টি নেতিবাচক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছিল। এরপরও সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মাধ্যমে ‘প্রভাবিত’ হয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ওই বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঋণ অনুমোদন করা হয়।
গত বছরের ৭ অক্টোবর সাইফুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রী রুকমীলা জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। সাইফুজ্জামানের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারসহ অনিয়ম–দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আছে। তিনি বিদেশে অর্থ পাচার করে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে যুক্তরাজ্যে ৩৫০টি বাড়ি কিনেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি ও যুক্তরাষ্ট্রে ৯টিসহ অন্য দেশেও তিনি বাড়ি কিনেছেন। এর বাইরে অবৈধভাবে দেশেও তিনি সম্পদ অর্জন করেছেন বলে দুদক সূত্রে জানা গেছে।