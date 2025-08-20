চাঁদা না দেওয়ায় মোটরসাইকেলে এসে ব্যবসায়ীর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি

চাঁদা না দেওয়ায় মোটরসাইকেলে এসে ব্যবসায়ীর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ইটভাটা ও আবাসন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মালিকের বাড়ি লক্ষ্য করে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে। চাঁদা না পেয়ে এমন হামলা করা হয়েছে বলে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী পুলিশের কাছে দাবি করেছেন।
আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার মেখল ইউনিয়নের উত্তর মেখল গ্রামের ব্যবসায়ী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বাড়িতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে দুপুরের পর জেলা ও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
পরিবারের সদস্য এবং পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৫ দিন আগে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে কল করে ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলমের কাছে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা চাওয়া হয়। ঘটনাটি তখন তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। আজ গুলি বর্ষণের ঘটনার পর ওই ব্যবসায়ী মনে করছেন চাঁদাবাজরা চাঁদা না পেয়ে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার আগে মো. জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ির সামনে দুটি মোটরসাইকেল করে এসে ছয়জন অজ্ঞাতনামা অস্ত্রধারী যুবক নামেন। পরে চারজন বাড়ির সীমানাপ্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকে দোতলা বাড়ি লক্ষ্য করে পিস্তল দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি করে দ্রুত চলে যান। এ সময় বাড়িটির মূল ফটক তালাবদ্ধ ছিল। আশপাশের লোকজন জানান, বাড়ির বাসিন্দারা চট্টগ্রাম নগরের বাসায় থাকেন।
পুলিশ জানায়, বাড়িটির দোতলার বারান্দার কাছে দুটি গুলির চিহ্ন দেখা গেছে। নিচে ৯টি গুলির খোসা এবং একটি তাজা গুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে জানতে ওই বাড়ির মালিক মো. জাহাঙ্গীর আলমের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
ঘটনা প্রসঙ্গে জানতে হাটহাজারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) কাজী মো. তারেক আজিজ প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার পর পর আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ওই ব্যবসায়ীর বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ১৫ দিন আগে হোয়াটসঅ্যাপের একটি নম্বর থেকে ওই ব্যবসায়ীকে কল করে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। তবে আগে এই ঘটনা পুলিশকে জানাননি ওই ব্যবসায়ী। তিনি মনে করেন চাঁদা না দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা তাঁর বাড়িতে গুলি করেছে। তারেক আজিজ বলেন, পুলিশ সন্ত্রাসীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্যবসায়ীকে মামলা করতে বলা হয়েছে।