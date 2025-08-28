জেলা

রাজশাহীতে দুর্ঘটনায় মাহারা দুই শিশুর পাশে প্রশাসন, পেল আর্থিক সহায়তা

প্রতিনিধি
বাগমারা, রাজশাহী
রাজশাহীর বাগমারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মাহারা দুই শিশুর বাড়িতে যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুবুল ইসলাম। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায়ছবি: প্রথম আলো

রাজশাহীর বাগমারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মায়ের মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়া দুই শিশু ফারদিন (৬) ও ফকরুলের (৫) পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। তাদের জন্য এক লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুবুল ইসলাম (ইউএনও) তাঁর কার্যালয়ে শিশু দুটির বাবার হাতে এক লাখ টাকার চেক তুলে দেন।

গত রোববার সকালে বাগমারার উপজেলার হামিরকুৎসা-তাহেরপুর সড়কের রামরামায় ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সংঘর্ষে খয়মন বেগমসহ দুজন নিহত হন। ভ্যান থেকে ছিটকে প্রাণে বেঁচে যান খয়মন বেগমের দুই ছেলে ফারদিন ও ফকরুল। নিহত খয়মন উপজেলার চেউখালী গ্রামের আবদুল হান্নানের (৪০) স্ত্রী।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ইউএনও মাহবুবুল ইসলাম চেউখালী গ্রামে ওই শিশু দুটির বাড়িতে যান। তিনি তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। শিশুদের জন্য স্থায়ীভাবে কী করা যায়, সে বিষয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন তিনি।

মাহবুবুল ইসলাম জানান, ২৫ আগস্ট প্রথম আলোর অনলাইনে ‘দুর্ঘটনায় মায়ের মৃত্যুতে দুই সন্তানের কান্না থামছেই না, স্তব্ধ বাবা’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদের নজরে আসে। তিনি শিশু দুটির পাশে দাঁড়াতে এবং স্থায়ীভাবে কিছু করার নির্দেশ দেন। এ ছাড়া রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার শিশুদের খোঁজ খবর নেওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী শিশু দুটিকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। তাদের জন্য এক লাখ টাকা এফডিআর করা হয়েছে। এ ছাড়া উপজেলা প্রশাসন সব সময় তাদের পাশে থাকবে।

