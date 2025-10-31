জেলা

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনের হোস পাইপ খুলে গেল, বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুরের কালীগঞ্জে আড়িখোলা রেলস্টেশনের পাশে চলন্ত ট্রেনের হোস পাইপ খুলে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে তোলাছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কালীগঞ্জে চলন্ত ট্রেনের হোস পাইপ খুলে যাওয়ার ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা। কিশোরগঞ্জগামী এগারসিন্দুর গোধূলী এক্সপ্রেসের ওই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় দেড় ঘণ্টা এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ওই সময় ট্রেনটি কালীগঞ্জের আড়িখোলা রেলস্টেশন অতিক্রম করছিল।

রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, ঢাকার কমলাপুর স্টেশন থেকে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে আসা এগারসিন্দুর গোধূলী এক্সপ্রেস ট্রেনটি আড়িখোলা স্টেশন পার হওয়ার কিছুক্ষণ পর ধীরগতিতে আসে এবং টেকপাড়া এলাকায় গিয়ে একেবারে থেমে যায়। চালক, ট্রেন পরিচালক ও যাত্রীরা নেমে দেখেন, ‘ক’ বগির হোস পাইপ খুলে গেছে। এই পাইপ দিয়ে কমপ্রেসড এয়ার প্রবাহিত হয়, যা ট্রেনের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সচল রাখে। পাইপটি খুলে যাওয়ায় ট্রেনের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটনার সময় ভৈরবগামী লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলেও ঢাকাগামী লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। খবর পেয়ে রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রাত ১০টার দিকে ট্রেনটি পেছন দিকে চালিয়ে আড়িখোলা স্টেশনে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা ওই রুটে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। পরে ক্ষতিগ্রস্ত ‘ক’ বগিটি স্টেশনে রেখে অন্য বগি নিয়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ট্রেনটি আবার কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। এরপর টঙ্গী-ভৈরব রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. নাজিমুদ্দিন বলেন, কিশোরগঞ্জগামী এগারসিন্দুর গোধূলী এক্সপ্রেস ট্রেনের হোস পাইপ খুলে যাওয়াই ট্রেনটি নিজে থেকেই থেমে যায়। যে বগিতে ওই ঘটনাটি ঘটে, সেটি পাশের স্টেশনে রেখে অন্য বগিগুলো নিয়ে ট্রেনটি আবার চলাচল শুরু করে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এ ঘটনায় যাত্রীদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

