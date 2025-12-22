তারেক রহমানকে নিয়ে ফেসবুকে ‘মানহানিকর’ পোস্ট, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

তারেক রহমানকে নিয়ে ফেসবুকে ‘মানহানিকর’ পোস্ট, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ‘অশালীন ও মানহানিকর’ পোস্ট দেওয়ার অভিযোগ এনে ফেনীতে একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন জেলা ছাত্রদলের সভাপতি। গতকাল রোববার রাতে তিনি ফেনী মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।
অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম মো. ওমর ফারুক (৪০)। তিনি ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার বাসিন্দা এবং স্থানীয় আল-হেলাল একাডেমির প্রধান শিক্ষক। অভিযোগ ওঠার পর তাঁকে বিদ্যালয় পরিচালনায় নিয়োজিত ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম থেকেও তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
থানায় লিখিত অভিযোগটি দিয়েছেন জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন মামুন (৪০)। তিনি ফেনী সদরের পূর্ব রামপুর এলাকার বাসিন্দা। থানায় দেওয়া লিখিত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষক ওমর ফারুক নিজের ফেসবুক আইডি থেকে একটি পোস্ট করেন। ‘নেতা মুচলেকা দিয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন, এখন মুচলেকা দিয়ে দেশে ফিরতে পারেন’—উল্লেখ করে দেওয়া পোস্টটি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করেই দেওয়া হয়েছে। ফেসবুকের পোস্টটি ঘৃণামূলক, বিদ্বেষমূলক, অশালীন, কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।
ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, ওমর ফারুকের আইডি থেকে পোস্টটি করা হয় ২০ ডিসেম্বর। ফেসবুকের এই পোস্টটির পরদিন এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রশাসন ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানায় সোনাগাজী পৌর বিএনপি। দলীয় প্যাডে পৌর শাখার আহ্বায়ক মঞ্জুর হোসেন ও সদস্যসচিব নিজাম উদ্দিন স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একটি এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে দেশের একটি সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রধানের বিরুদ্ধে এমন বক্তব্য ধৃষ্টতামূলক আচরণ।
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ফেসবুক পোস্টটি নিয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ওমর ফারুক লিখেছেন, গতকাল সকাল থেকে তিনি তাঁর ফেসবুক আইডিতে লগ ইন করতে পারছিলেন না। এর মধ্যেই তিনি দুই শুভাকাঙ্ক্ষীর মাধ্যমে জানতে পারেন তাঁর আইডি থেকে একটি রাজনৈতিক পোস্ট দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে ফেনী শহরের মহিপাল প্লাজার একটি দোকানের কর্মীদের সহায়তায় আইডিটি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সে বিষয়েও সতর্ক থাকবেন বলে লিখিতভাবে জানিয়েছেন তিনি।
জানতে চাইলে ফেনী জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মোহম্মদ সালাহ উদ্দিন লিখিত অভিযোগ দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, শিক্ষক ওমর ফারুক আওয়ামী লীগ–ঘনিষ্ঠ। দলের প্রভাব খাটিয়েই গত সরকারের সময় তিনি প্রধান শিক্ষক হয়েছেন। নিয়মিত বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে আসছেন তিনি।
আল-হেলাল একাডেমি পরিচালিত হয় আল-হেলাল সোসাইটি নামের একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে। জানতে চাইলে আল-হেলাল সোসাইটির সেক্রেটারি মহসিন ভূঞা বলেন, ‘অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে আপাতত শোকজ করা হয়েছে এবং তাঁকে স্কুলের সব কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’
জানতে চাইলে ফেনীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নিশাত তাবাসসুম বলেন, ঘটনাস্থল সোনাগাজী হওয়ায় অভিযোগকারী ছাত্রদল নেতাকে অভিযোগটি সোনাগাজী মডেল থানায় দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।