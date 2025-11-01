দুই শিশুর ঝগড়ায় জড়ালেন বড়রা, বড় ভাইয়ের হাতে খুন ছোট ভাই

দুই শিশুর ঝগড়ায় জড়ালেন বড়রা, বড় ভাইয়ের হাতে খুন ছোট ভাই
পরিবারের দুই শিশুর ঝগড়ায় জড়িয়ে গেলেন তাঁদের অভিভাবকেরা। আর সেটিই রূপ নিল হাতাহাতিতে। একপর্যায়ে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে বড় ভাই খুন করলেন ছোট ভাইকে।
আজ শনিবার বেলা দেড়টায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের জোরারগঞ্জের ওসমানপুর ইউনিয়নের মরগাং এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম শাহাদাত হোসেন (৩৭)। এ ঘটনায় শাহাদাতের বড় ভাই অভিযুক্ত আলী হোসেনকে আটক করা হয়েছে বলে জানান জোরারগঞ্জ থানার ওসি আবদুল হালিম।
নিহত শাহাদাত হোসেন মরগাং এলাকার মৃত নুর আহমেদের ছেলে। তিনি এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। খুনের ঘটনায় আটক বড় ভাই আলী হোসেন লাইটার জাহাজের কর্মচারী।
জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ সূত্র জানায়, আজ দুপুরে ছোট ভাই শাহাদাতের শিশু কন্যার সঙ্গে ও বড় ভাই আলী হোসেনের ছেলের ঝগড়া হয়। শিশুদের এই ঝগড়া নিয়ে দুই ভাইয়ের স্ত্রীদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। এতে জড়িয়ে পড়েন শাহাদাত হোসেন ও তাঁর বড় ভাই আলী হোসেনও। ঝগড়ার একপর্যায়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে হাতাহাতি হয়। একপর্যায়ে আলী হোসেন ছোট ভাই শাহাদাতের গলা টিপে ধরলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মাহমুদা আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, আজ বেলা আড়াইটার দিকে বৃদ্ধ এক নারী ও দুই ব্যক্তি শাহাদাত হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তির কাঁধে আঘাতের চিহ্ন ছিল। শ্বাসরোধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
হাসপাতালে লাশ উদ্ধারে আসা জোরারগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক মো. ফারুফ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, পরিবারের দুই শিশুর ঝগড়াকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের স্ত্রী ও পরে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে বড় ভাই গলা টিপে ধরায় শ্বাসরোধে ছোট ভাই শাহাদাত হোসেনের মৃত্যু হয়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত আলী হোসেনকে আটক করা হয়েছে।