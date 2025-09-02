রাঙামাটিতে লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে মানববন্ধন

রাঙামাটিতে লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে মানববন্ধন
রাঙামাটিতে ঘন ঘন লোডশেডিং নিরসন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি মানববন্ধন করেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে রাঙামাটি শহরের ভেদভেদী বিদ্যুৎ বিতরণ ও বিপণন বিভাগের সামনে এ মানববন্ধন হয়।
বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জুঁই চাকমার সঞ্চালনায় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্মল বড়ুয়া, বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অমর চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সমিতির সহসভাপতি শ্যামল চৌধুরী ও মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি আব্দুল মান্নান।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কাপ্তাই বাঁধের কারণে দেড় লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। এখন কাপ্তাই হ্রদে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনেও কোনো ঘাটতি নেই। এরপরও রাঙামাটিতে ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে। রাঙামাটির চাহিদা পূরণ করতে হবে। মানববন্ধনে বক্তারা বিদ্যুৎ বিভাগের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ আনেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাঙামাটি বিদ্যুৎ বিতরণ ও বিপণন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী স্বাগত সরকার বলেন, রাঙামাটিতে বিদ্যুতের ঘাটতি ও লোডশেডিং নেই। গত শনিবার ট্রান্সফরমার নষ্ট হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ–সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।