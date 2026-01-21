১০ দলীয় জোটে থেকেও ভোটের মাঠে দুই দলের চার প্রার্থী

ফেনী
১০ দলীয় জোটে থেকেও ভোটের মাঠে দুই দলের চার প্রার্থী
ফেনীতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১০ দলীয় জোটের নির্বাচনী ঐক্য না মেনে ভোটের লড়াইয়ে থাকার ঘোষণা দিলেন দুই দলের চারজন প্রার্থী। ফেনীর তিনটি আসনে আজ বুধবার দুপুরে তাঁরা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে নিজেদের দলীয় প্রতীক সংগ্রহ করেছেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, আজ দুপুরে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের তিন প্রার্থী ফেনী-১ আসনের আনোয়ার উল্লাহ ভূঁইয়া, ফেনী-২ আসনের মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও ফেনী-৩ আসনের মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পাটোয়ারী দলীয় প্রতীক বটগাছ সংগ্রহ করেন। একই সময়ে ফেনী-২ আসনে রিকশা প্রতীক সংগ্রহ করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া।
১০ দলীয় নির্বাচনী জোটের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ফেনী-১ আসনে ১০ দলীয় জোটের চূড়ান্ত প্রার্থী জামায়াতের এস এম কামাল উদ্দিন, ফেনী-২ আসনে আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান মঞ্জু ও ফেনী-৩ আসনে জামায়াতের মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন ওরফে মানিক। তাঁদের সমর্থন দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মনোনয়নপত্র তুলে নেন খেলাফত মজলিসের তিন প্রার্থী ফেনী-১ আসনের মোহাম্মদ নাজমুল আলম, ফেনী-২ আসনের মোস্তাফিজুর রহমান ও ফেনী-৩ আসনের মোহাম্মদ আলী, তবে প্রত্যাহার করেননি দুই দলের চারজন প্রার্থী। জোটের শীর্ষ পর্যায় থেকে নির্দিষ্ট প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও ফেনীতে শরিক দলগুলোর এই চার প্রার্থী তা মানেননি।
জোটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়া বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস–সমর্থিত ফেনী-২ আসনের প্রার্থী মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া বলেন, ‘এটি ১০ দলীয় জোট নয়, নির্বাচনী সমঝোতা। দলের সিদ্ধান্তে আমি আমার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিনি। এখন পর্যন্ত দলের সিদ্ধান্তেই আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি।’
জানতে চাইলে ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান বলেন, ১০ দলীয় জোটের ফেনী জেলা মুখপত্র এখনো নির্ধারিত হয়নি। জোটের চূড়ান্ত প্রার্থী ছাড়া অন্য প্রার্থীদের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত হবে, তা জানতে কেন্দ্রের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রতীক পেলেও জোটের প্রার্থীদের পক্ষেই কাজ করবেন।
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ফেনী জেলা শাখার আমির মাওলানা ইউসুফ গাজী বলেন, জোটের সঙ্গে থাকলেও জামায়াত একটি আসনেও তাঁদের কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়নি। এ জন্য তাঁরা এককভাবে নির্বাচন করছেন।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ফেনী জেলা সভাপতি মাওলানা নাজমুল আলম বলেন, ‘জোটের সিদ্ধান্ত মেনে আমি ফেনী ১ আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছি। ফেনী-২ আসনে প্রার্থিতা থাকা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দলীয় সিদ্ধান্তের কারণে ফেনী-২ আসনে আমাদের প্রার্থীকে রেখে দেওয়া হয়েছে।’