সীতাকুণ্ডে পুরোনো জাহাজের নিরাপত্তা সরঞ্জামের তিন দোকানে আগুন, মহাসড়কে যানজট

সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পুরোনো জাহাজের নিরাপত্তা সরঞ্জামের দোকানে অগ্নিকাণ্ড। আজ রাত সাড়ে ১০টায় ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের চেয়ারম্যানঘাটা এলাকায়ছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পুরোনো জাহাজের নিরাপত্তা সরঞ্জামের (ফায়ার সেফটি আইটেম) তিনটি দোকান পুড়ে গেছে। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের চেয়ারম্যানঘাটা এলাকার মেঘনা ব্যাংকসংলগ্ন শিবলী মার্কেটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।  এ কারণে রাত সাড়ে আটটা থেকে সোয়া ১১টা পর্যন্ত মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল।

মার্কেটটির মালিক উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি কুতুব উদ্দিন। দোকানগুলোর মালিক মো. জয়নাল আবেদীন ও খোকন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, দোকানগুলোতে পুরোনো জাহাজের নিরাপত্তা সরঞ্জাম, শিল্পীদের আঁকা ছবি ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ বিক্রি হতো।

পাশের ব্যবসায়ী খোরশেদ আলম বলেন, আগুন লাগার পর মহাসড়কের দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, এর ফলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। রাত ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

দোকান পুড়ে যাওয়ার সময় কুতুব উদ্দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে এসে ফায়ার সার্ভিসের দেরি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা আল মামুন বলেন, দীর্ঘ যানজটের কারণে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরি হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে, তবে কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে জানা যাবে। কেউ হতাহত হননি।

আগুন নেভানোর সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কে। আজ রাত সাড়ে ১০টায়
ছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

অগ্নিকাণ্ডের কারণে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কে কয়েক কিলোমিটার যানজট তৈরি হয়। এতে যাত্রী ও শ্রমিকেরা ভোগান্তিতে পড়েন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে চট্টগ্রামমুখী বাসযাত্রী দিদারুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘বার আউলিয়া এলাকায় আধা ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আটকে আছি। কবে বাসায় পৌঁছাতে পারব বুঝতে পারছি না।’

কুমিরা ইউনিয়নের একটি রোলিং মিলের রাতের পালার কর্মী মো. সোহাগ জানান, তাঁদের শিফট শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু যানজটের কারণে এখনো কারখানায় পৌঁছাতে পারেননি।

