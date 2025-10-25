জেলা

ঝালকাঠিতে সড়ক দুর্ঘটনায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিহত

প্রতিনিধি
ঝালকাঠি
মো. নাসিম উদ্দিন আকনছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির রাজাপুরে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. নাসিম উদ্দিন আকন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে রাজাপুর–ভান্ডারিয়া মহাসড়কের নলবুনিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজাপুর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সায়েম আকন বলেন, নলবুনিয়া এলাকায় একটি ঠিকাদারি কাজ পরিদর্শন শেষে মোটরসাইকেলচালক শহিদুলের সঙ্গে রাজাপুরে ফিরছিলেন নাসিম উদ্দিন আকন। এ সময় বরগুনার পাথরঘাটাগামী হামিম পরিবহনের একটি বাস মোটরসাইকেলের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে নাসিম উদ্দিন আকন ছিটকে পাশের একটি গাছে ধাক্কা খেয়ে ডোবায় পড়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে কর্দমাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে রাজাপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বাসের ধাক্কায় আহত নাসিম উদ্দিনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজাপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বরিশালের শের–ই–বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর বাসচালক পালিয়ে যান। তাঁকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

এ বছরের ২৫ জানুয়ারি দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে থাকা মো. নাসিম উদ্দিন আকনের পদ স্থগিত করে জেলা বিএনপি। এর আগে ৮ জানুয়ারি চাঁদা দাবি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে তাঁকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেয় দলটি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন