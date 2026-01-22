জঙ্গল সলিমপুরে র্যাব কর্মকর্তা হত্যার ঘটনায় মামলা, আসামি ২২৯, গ্রেপ্তার ৩
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে দুর্বৃত্তদের হামলায় র্যাবের উপসহকারী পরিচালক-ডিএডি (নায়েব সুবেদার) মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া হত্যার ঘটনায় সীতাকুণ্ড থানায় মামলা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল বুধবার রাতে র্যাবের একজন উপসহকারী পরিচালক (ডিএডি) মামলাটি করেন। মামলায় জঙ্গল সলিমপুর আলিনগরের ইয়াসিন বাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ ইয়াসিন ও তাঁর সহযোগী নুরুল হক ভান্ডারীসহ ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় এজাহারনামীয় দুই আসামিসহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
এজাহারনামীয় আসামিরা হলেন মোহাম্মদ ইউনুস ও জাহিদ হাসান। গ্রেপ্তার অন্যজন আরিফ হোসেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম।
ওসি মহিনুল ইসলাম বলেন, গতকাল বুধবার রাতে মামলার পর তাঁরা জঙ্গল সলিমপুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। মামলার মূল আসামি ইয়াসিনের বিরুদ্ধে চারটি ও নুরুল হক ভান্ডারীর বিরুদ্ধে সাতটি মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এর আগে গত সোমবার বিকেল চারটার দিকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে র্যাবের অভিযানে সন্ত্রাসী হামলায় মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নিহত হন। সন্ত্রাসীরা তিন র্যাব সদস্য ও একজন স্থানীয় ব্যক্তিসহ চারজনকে জিম্মি করে ঘটনাস্থল থেকে অন্তত তিন কিলোমিটার ভেতরে দুর্গম আলীনগর এলাকায় নিয়ে গিয়ে একটি নতুন নির্মিত দোকানে মারধর করতে থাকেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা র্যাবের চারটি পিস্তল ছিনিয়ে নেয়। পরে ফৌজদারহাট পুলিশের ইনচার্জ পরিদর্শক সোহেল রানার নেতৃত্বে একদল পুলিশ ওই এলাকার আলিনগরের ওই দোকান থেকে আহত অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে। এ সময় দোকানের পাশ থেকে র্যাবের চারটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।