মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে আগুন, পুড়ছে মালামাল

মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে আগুন, পুড়ছে মালামাল
কক্সবাজারের সাগরদ্বীপ মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে (মালামাল রাখার স্থান) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার রাত ৯টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। রাত পৌনে ১১টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। সেখানে মহেশখালী ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের ১০ জন কর্মী আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছেন। স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড থেকে অন্তত আধা কিলোমিটার দূরে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান।
ফায়ার সার্ভিসের মাতারবাড়ী ইউনিটের টিম লিডার সালাহ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, মাতারবাড়ী টাউনশিপের খোলা জায়গায় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড গড়ে তোলা হয়। সেখানে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত কাঠ, টিন, লোহার রডসহ বিভিন্ন মালামাল রাখা হয়। প্রায় সময় রাতের বেলায় লোকজন ঢুকে ইয়ার্ডের মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়। সম্ভবত ফেলে দেওয়া সিগারেট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। আগুন নেভাতে চকরিয়া ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটি ইউনিট মাতারবাড়ীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।
মাতারবাড়ীর লবণশ্রমিক আমজাদ হোসেন বলেন, রাত সোয়া ৯টার দিকে হঠাৎ টাউনশিপের স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডের গুদামে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন তাঁরা। রাত ১০টার দিকে মহেশখালী থেকে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না।