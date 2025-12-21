জেলা

বগুড়ায় খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
বগুড়া-৭ আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। রোববার দুপুরে জেলা নির্বাচন অফিসেছবি: প্রথম আলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বগুড়া–৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এবং বগুড়া–৬ (সদর) আসনে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

রোববার বেলা দেড়টার দিকে শহরের খান্দার এলাকার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে খালেদা জিয়ার পক্ষে তাঁর উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এ সময় বিএনপির স্থানীয় নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর হেলালুজ্জামান তালুকদার বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের পৈতৃকভিটা গাবতলী ও শাজাহানপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত বগুড়া-৭ আসন থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া প্রতিবার বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এবারও সবচেয়ে বেশি ভোটে ভোটাররা তাঁকে নির্বাচিত করবেন।

খালেদা জিয়া ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে বগুড়া-৭ আসন থেকে জিতেছেন। পরে তিনি ছেড়ে দিলে উপনির্বাচনে তিনবার জয়ী হন হেলালুজ্জামান তালুকদার, একবার উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন কেন্দ্রীয় নেতা মওদুদ আহমদ।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বগুড়া–৬ আসনে জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিমের (বাদশা) নেতৃত্বে তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র তোলা হয়। এ সময় অন্যদের মধ্যে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা, বগুড়া-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী গোলাম মো. সিরাজ, জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বগুড়া-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মোশাররফ হোসেন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন (চাঁন), শহর বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক চৌধুরী, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাফতুন আহমেদ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া-৬ আসনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে দলের স্থানীয় নেতারা
ছবি: প্রথম আলো

রেজাউল করিম সাংবাদিকদের বলেন, তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের দেশে ফেরার কথা রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পক্ষে বগুড়ায় এসে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্ভব না হলে তাঁর পক্ষে জেলার নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হবে। তবে দেশে ফেরার পর তারেক রহমান বগুড়ায় এসে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেবেন।

১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সব নির্বাচনে বগুড়া-৬ আসনেও জয়ী হয়ে এসেছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এবার এখানে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে প্রার্থী করেছে বিএনপি।

