খুলনা-২ আসনে দুই পক্ষের নেতাদের নিয়ে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

খুলনা
খুলনা-২ আসনে বিএনপি মনোনয়ন দিয়েছে সংসদ সদস্য ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মঞ্জুকেফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে খুলনা-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘিরে দলের ভেতরে দ্বিধাবিভক্তি অবশেষে কাটতে শুরু করেছে। খুলনা মহানগর বিএনপির বর্তমান কমিটির নেতাদের সঙ্গে নগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য নজরুল ইসলামের (মঞ্জু) অনুসারীরা ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে খুলনা-২ (খুলনা সিটি করপোরেশনের ১৬-৩১ নম্বর ওয়ার্ড) আসনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে দলটির ভেতর টানাপোড়েন চলছিল। সাবেক সংসদ সদস্য ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলামকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হলে মহানগর বিএনপির বর্তমান নেতৃত্ব, থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের একাংশের নেতা এবং তাঁদের অনুসারীরা বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তাঁরা বিভিন্ন কর্মসূচি ও অবস্থান জানিয়ে আসছিলেন।

এ বিভক্তি কাটাতে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও খুলনা-৩ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী রকিবুল ইসলামের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে একাধিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় নগরের কেডি ঘোষ রোডে বিএনপির কার্যালয়ে খুলনা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলামের নির্বাচনী কার্যক্রম সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মহানগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলমকে আহ্বায়ক করা হয়। সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় মহানগর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি সেকেন্দার জাফরুল্লাহ খান এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলমকে। এ ছাড়া মহানগর বিএনপির বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ পারভেজ, চৌধুরী হাসানুর রশীদ ও বিএনপি নেতা বেগম রেহানা ঈসাকে সদস্য করে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট খুলনা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতে সংগঠিতভাবে মাঠপর্যায়ে সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ভোটারদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য দলের সব স্তরের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যেকোনো অনিয়ম, বাধা কিংবা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক ও সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান তাঁরা।

মহানগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় নেতারা নির্বাচন কমিশনের প্রতি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানান। একই সঙ্গে প্রশাসনের নিরপেক্ষ ও পেশাদার ভূমিকা প্রত্যাশা করেন, যাতে জনগণ নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। এ ছাড়া বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন।

এ বিষয়ে মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দলের নেতৃত্বের মধ্যে একটি দূরত্ব ছিল। সেই দূরত্ব কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লেগেছে। এখন খুলনায় ঐক্যবদ্ধ বিএনপি ধানের শীষকে বিজয়ী করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবে।

