ফেনীতে উল্টে যাওয়া বাসে পিকআপের ধাক্কা, নিহত ৩

প্রতিনিধি
ফেনী
বাসটি একাধিক ছোট পরিবহনকে ধাক্কা দিয়ে ব্রিজের রেলিংয়ের পাশে উল্টে যায়, এ সময় একটি পিকআপ পেছন থেকে বাসটিকে ধাক্কা দেয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালেছবি: প্রথম আলো

ফেনীতে যাত্রীবাহী বাস উল্টে ৩ জন নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের দাগনভূঞার সিলোনিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তিনজনের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন দাগনভূঞা উপজেলার খুঁশিপুর গ্রামের শহীদুল্লাহর স্ত্রী শামীম আরা বেগম (৫০), একই উপজেলার দক্ষিণ জায়লস্কর গ্রামের আবদুল মতিনের ছেলে মো. শ্রাবণ (২০) এবং আরেকজন অজ্ঞাত তরুণ (২০)। পুলিশ জানায়, তিনি নোয়াখালীর সোনাপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও আহত ব্যক্তিদের বরাতে জানা যায়, ফেনী থেকে নোয়াখালীগামী সুগন্ধা পরিবহনের একটি বাস সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সিলোনিয়া ব্রিজ এলাকায় অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারায়। বাসটি একাধিক ছোট পরিবহনকে ধাক্কা দিয়ে ব্রিজের রেলিংয়ের পাশে উল্টে যায়। এ সময় একই গন্তব্যে যাওয়া একটি পিকআপ পেছন থেকে বাসটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের যাত্রী ও পথচারীসহ অন্তত ১৩ জন আহত হন। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান চালায়। স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত সাহাব উদ্দিনকে (৫৫) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মহিপাল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হারুন উর রশিদ বলেন, ‘সিলোনিয়া ব্রিজের ইউটার্ন এলাকায় চালকের বেপরোয়া গতির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত বাসটি উদ্ধার করেছে। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

