সকালে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, বিকেলে গণশৌচাগার ঘোষণা

জামালপুর
জামালপুরে বকশীগঞ্জ উপজেলার বগারচর ইউনিয়নে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে সাইনবোর্ড ও পতাকা উত্তোলন। শনিবার সকালেছবি: প্রথম আলো

১৮ মাস বন্ধ থাকার পর শনিবার সকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার বগারচর ইউনিয়ন কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকেলেই পতাকা নামিয়ে কার্যালয়টিকে গণশৌচাগার ঘোষণা করেছেন ‘জুলাই ঐক্য বকশীগঞ্জ’ নামে একটি সংগঠনের নেতা–কর্মীরা। সন্ধ্যার দিকে এ–সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল সাতটার দিকে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাজ্জাদ কাদিরের নেতৃত্বে পরিত্যক্ত কার্যালয়টিতে সাইনবোর্ড ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। কাজটি করেই তাঁরা সটকে পড়েন। এর একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বিকেল পাঁচটার দিকে ‘জুলাই ঐক্য বকশীগঞ্জ’ নামে জুলাই আন্দোলনকারী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে গিয়ে সাইনবোর্ড ও জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলেন। এরপর সাইনবোর্ডে আগুন দেওয়া হয়। পরে তাঁরা কার্যালয়টিকে গণশৌচাগার ঘোষণা করে ব্যানার লাগিয়ে দেন।

এ বিষয়ে জুলাই যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত শহিদুল ইসলাম বলেন, আজকের পর বগারচর ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা বা কর্মী দলীয় কার্যালয় খোলার দুঃসাহস দেখালে তাঁদের সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। আর ওই কার্যালয়কে পাবলিক টয়লেট ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্যদিকে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে বগারচর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ইউনিয়ন বিএনপির নেতা–কর্মীরা। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বগারচর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে সারমারা বাজারে ওই বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন বগারচর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম। এ সময় বগারচর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সোহেল রানাসহ দলীয় নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মিছিলটি সারমারা বাজার প্রদক্ষিণ করে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে এক পথসভায় কয়েকজন বক্তব্য দেন। তাঁরা বলেন, দেশবিরোধী আওয়ামী লীগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে। তারা আবারও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। কিন্তু শহীদ জিয়ার সৈনিক থাকতে কোনো অপশক্তিকে ষড়যন্ত্র করতে দেওয়া হবে না।

