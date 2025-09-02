বিদ্যালয়ের মাঠে মেলার নামে লটারি–বাণিজ্য বন্ধ, ভাঙা হচ্ছে অবৈধ স্থাপনা

বিদ্যালয়ের মাঠে মেলার নামে লটারি–বাণিজ্য বন্ধ, ভাঙা হচ্ছে অবৈধ স্থাপনা
গাজীপুর মহানগরীর গাছা এলাকায় বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজন করা মেলার নামে লটারি–বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে মাঠে নির্মাণ করা অবৈধ স্থাপনা ভাঙার কাজ চলছে।
গাজীপুর মহানগরীর প্রত্যাহার হওয়া পুলিশ কমিশনার নাজমুল করিম খানের পক্ষে উপপুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি অ্যান্ড প্রটেকশন) মো. জাহিদ গত ২০ জুলাই লিখিতভাবে মেলার অনুমোদন দেন।
এলাকাবাসী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা জানান, গাছা উচ্চবিদ্যালয়ের বড় মাঠের পূর্ব পাশে গাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দক্ষিণ পাশে গাছা আইউব আলী বিদ্যাপীঠ নামের আরেকটি বেসরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো মাঠ না থাকায় ওই মাঠে প্রতিদিন অ্যাসেম্বলি হতো এবং তিনটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ওই মাঠেই খেলাধুলা করত। ওই মাঠে গত ৮ আগস্ট বাংলাদেশ বেনারসি, মসলিন অ্যান্ড জামদানি সোসাইটির সভাপতি এম এ মাঈন খান ওরফে বাবুল নামের এক ব্যবসায়ী মাসব্যাপী মেলার আয়োজন করেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মেলার নামে সেখানে লটারি–বাণিজ্য চলছিল।
লটারি–বাণিজ্য নিয়ে আজ প্রথম আলোয় ‘বিদ্যালয়ের মাঠে মেলার নামে লটারি–বাণিজ্য’ শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। এরপর আজ সকাল থেকেই মেলার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় গাছা থানার পুলিশ। এ ছাড়া সকাল থেকে মেলার সব অবৈধ স্থাপনা ভেঙে দেওয়া শুরু হয়েছে।
উপপুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি অ্যান্ড প্রটেকশন) মো. জাহিদ জানান, মেলার অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া সকাল থেকে সব স্থাপনা ভেঙে দেওয়ার কাজ চলছে।