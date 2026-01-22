কোদালের আঘাতে আহত যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু, বাবা পলাতক

কোদালের আঘাতে আহত যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু, বাবা পলাতক
যশোরের চৌগাছা উপজেলায় কোদালের আঘাতে ছেলেকে (৩৫) হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এর পর থেকেই বাবা পলাতক।
নিহত যুবকের নাম তরিকুল ইসলাম। তিনি চৌগাছা উপজেলার জাহাঙ্গীরপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে। তরিকুল মুদি ব্যবসায়ী ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নিজেদের বসতবাড়ির সামনে মুদিদোকানে ঘুমিয়ে ছিলেন তরিকুল। বাবা ও ছেলে মিলে দোকানটি পরিচালনা করতেন। দোকান খুলতে দেরি হওয়ায় কোদালের হাতল দিয়ে তরিকুলকে আঘাত করেন রবিউল। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
ওই অবস্থায় তরিকুলকে উদ্ধার করে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে যশোর জেনারেল হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
এ বিষয়ে চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম বলেন, দোকান খুলতে দেরি হয় বলে কোদাল দিয়ে তরিকুলকে আঘাত করেন রবিউল। ঘটনার দুই দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে বাবা পালিয়ে গেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে। লাশটি আসার পর থানায় মামলার করা হবে।