নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা অনুষ্ঠান ‘সবকিছুর আগে ভালো মানুষ হতে হবে’

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা অনুষ্ঠান ‘সবকিছুর আগে ভালো মানুষ হতে হবে’
প্রধান অতিথি হয়ে আসা কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দিলীপ কুমার বড়ুয়াসহ অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসা অন্তত আটজন বক্তাসহ আরও ছয়জন বক্তব্য দিলেন। ১৪ বক্তার সবারই মূল উপদেশ-আগে ভালো মানুষ হতে হবে। শুধু ভালো লেখাপড়া বা ভালো ছাত্রছাত্রী হলেই চলবে না, মেধাবী হলেই চলবে না, সবাইকে দেশপ্রেমিক হতে হবে। মানবিক মানুষ হতে হবে। মাদক, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সপ্তম ব্যাচে ভর্তি হওয়া স্নাতক প্রথম বর্ষের প্রবেশিকা অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথাগুলো বলেন। দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের স্পোর্টস সেন্টারে এ অনুষ্ঠান হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মো. আশরাফুল মুনিম খান এতে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক সামিয়া জাহান ও ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক ছহীহ শাফি। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ট্রেজারার অধ্যাপক আনিছা পারভীন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার, তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক শামীমা সুলতানা, পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মো. জামাল উদ্দিন প্রমুখ।
প্রধান অতিথি দিলীপ কুমার বড়ুয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে উচ্চমূল্যবোধ তৈরি ও নিজেকে প্রজ্বলিত করা। শুধু ভালো শিক্ষার্থী বা ফলাফল করলেই হবে না। তোমাদের সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে। দেশকে ভালোবাসতে হবে। সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ হতে হবে।’
নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আশরাফুল মুনিম খান বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি আধুনিক ও গবেষণানির্ভর আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক ও মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এই বিশালত্বের মধ্যে ভালো-মন্দ সবই আছে। তোমরা ভালোকে গ্রহণ কর। নিজেকে শুদ্ধ, মার্জিত, রুচিশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।’
২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শেখ হাসিনার নাম বাদ দিয়ে নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি হয়। শহরের রাজুরবাজার এলাকায় ৪৯৮ দশমিক ৪৫ একর জমিতে স্থাপিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। একনেকে ২ হাজার ৬৩৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে রাজুরবাজার এলাকায় টিটিসিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছিল। সম্প্রতি নিজস্ব ক্যাম্পাসে দুটি ভবন উদ্বোধন হয়। বর্তমানে তিনটি অনুষদে চারটি বিভাগ চালু আছে। এতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৩৭ জন, শিক্ষক ৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা ৯০ জন।