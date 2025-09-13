ফরিদপুর-২ আসনে যেতে চায় না ভাঙ্গার দুই ইউনিয়ন, স্থানীয়দের মিছিল ও মানববন্ধন

ফরিদপুর-২ আসনে যেতে চায় না ভাঙ্গার দুই ইউনিয়ন, স্থানীয়দের মিছিল ও মানববন্ধন
সংসদীয় আসন পুনর্গঠনে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসন (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) থেকে কেটে ফরিদপুর–২ (নগরকান্দা-সালথা) আসনে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে আজ শনিবার ভাঙ্গায় মানববন্ধন ও মিছিল হয়েছে।
শ্রমজীবী কৃষক শ্রমিক সংঘ, ভাঙ্গা মানবকল্যাণ ফাউন্ডেশন ও অঙ্গীকার-৯২ নামক তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই কর্মসূচির আয়োজন করে।
সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভাঙ্গা পৌরসভার ভাঙ্গা বাজারসংলগ্ন ঈদগাহের সামনে এ মানববন্ধন হয়। এরপর বেলা ১১টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি ভাঙ্গা উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন অঙ্গীকার-৯২–এর সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান মোড়ল, ভাঙ্গা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আবু সাঈদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলাম ওরফে বিটু মুন্সী প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কোনো অবস্থাতেই ভাঙ্গাকে খণ্ড করা যাবে না। ভাঙ্গার দুটি ইউনিয়নকে কোনো অবস্থাতেই ফরিদপুর-৪ থেকে কেটে ফরিদপুর-২ আসনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যাবে না।
একটি পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে ভাঙ্গা উপজেলা। সংসদীয় আসনের সীমানা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের গেজেট ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশ হয়। এতে দেখা যায়, ভাঙ্গার দুটি ইউনিয়ন আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনের সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, শুধু ভাঙ্গা উপজেলা নিয়ে আগে একটি সংসদীয় আসন ছিল, তখন ফরিদপুরে মোট সংসদীয় আসন ছিল পাঁচটি। তবে ২০০৮ সালে ফরিদপুরের সংসদীয় আসনের সংখ্যা কমিয়ে চারটি করা হয়। ওই সময় ভাঙ্গার সঙ্গে সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলা জুড়ে দেওয়া হয়। ফরিদপুরে আসনসংখ্যা না বাড়িয়ে বরং ভাঙ্গার দুটি ইউনিয়ন কেটে অন্য একটি সংসদীয় আসনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার বিষয়টি মানতে পারছেন না ভাঙ্গার মানুষেরা।