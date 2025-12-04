কুড়িগ্রামে শীত জেঁকে বসছে, আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ দশমিক ৪

কুড়িগ্রামে শীত জেঁকে বসছে, আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ দশমিক ৪
কুড়িগ্রামে শীতের তীব্রতা দিন দিন বাড়ছে। টানা তিন দিন জেলায় তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।
রাজারহাট কৃষি ও আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল বুধবার জেলায় তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৩ ডিগ্রি, আগের দিন গত মঙ্গলবার ছিল ১২ ডিগ্রি এবং গত সোমবার ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এই তিন দিনে জেলার কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে থাকে রাস্তাঘাট। এ সময় তেমন যানবাহন কিংবা লোকজন দেখা যায়নি। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের তীব্রতা কিছুটা কমলে মানুষের আনাগোনাও দেখা গেছে।
শীতের প্রকোপে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন নিম্ন আয়ের দিনমজুর, রিকশাচালক ও খেটে খাওয়া লোকজন। অন্যদিকে জেলা সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা বাড়ার তথ্য পাওয়া গেছে। চিকিৎসকেরা জানান, শিশু ও বৃদ্ধ রোগীর মধ্যে সর্দি, কাশি ও জ্বরের উপসর্গ বেড়েছে।
জেলা শহরের তুলনায় নদ-নদীবেষ্টিত চরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ কিছুটা বেশি। ব্রহ্মপুত্রবেষ্টিত বেগমগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ বালাডোবা চরের বাসিন্দা মুনছুর আলী বলেন, সন্ধ্যা নামার পরই বাতাসের সঙ্গে কুয়াশা বাড়তে থাকে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় বাতাস। ছোট বাচ্চা নিয়ে বিপাকে আছেন।
কুড়িগ্রাম জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় সূত্র জানায়, শীতার্ত মানুষের জন্য জেলার ৯টি উপজেলায় কম্বল কেনার জন্য ৬ লাখ টাকা করে মোট ৫৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
সামনে শীতের তীব্রতা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন সুবল চন্দ্র সরকার। তিনি জানান, প্রতিদিন কুয়াশার ঘনত্ব বাড়ছে, ফলে শীতের তীব্রতাও আরও বাড়বে।