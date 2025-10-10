সম্পত্তি নিয়ে বিরোধে মায়ের লাশ ২০ ঘণ্টা আটকে রাখলেন দুই ভাই

সম্পত্তি নিয়ে বিরোধে মায়ের লাশ ২০ ঘণ্টা আটকে রাখলেন দুই ভাই
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে মায়ের লাশ দাফন না করে ২০ ঘণ্টা আটকে রাখেন দুই ছেলে। পরে উপজেলা প্রশাসনের মধ্যস্থতায় লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শাহজাদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় বেগমগঞ্জ উপজেলায় মেয়ের বাড়িতে মারা যান আমেনা বেগম (৬৫)। তিনি ওই গ্রামের মৃত মাওলানা সেলামত উল্লাহর স্ত্রী।
উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মায়ের সম্পত্তির ভাগ নিয়ে দুই ভাই নজিব উল্লাহ ও সাইফুল উল্লাহর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও সমাধান হয়নি।
বুধবার সন্ধ্যায় আমেনা বেগম বেগমগঞ্জে মেয়ের বাড়িতে মারা যান। পরে লাশ দাফনের জন্য তাঁর স্বামীর বাড়ি কোম্পানীগঞ্জের সিরাজপুরে আনা হয়। কিন্তু লাশ আনার পর দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কথা–কাটাকাটি হয়, একপর্যায়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।
খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুবাইয়া বিনতে কাশেম। তিনি দুই পক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন। পরে তাঁর উপস্থিতিতে সমঝোতা হলে গতকাল বেলা সোয়া দুইটার দিকে আমেনা বেগমকে তাঁর স্বামীর কবরের পাশে দাফন করা হয়।
এ বিষয়ে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুবাইয়া বিনতে কাশেম প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিক সমঝোতার ভিত্তিতে মায়ের দাফনে দুই ভাই সম্মত হয়েছেন। পরে স্থানীয়ভাবে বৈঠক করে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা হবে, না হলে আইনি পথে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হবে।