জেলা

টাঙ্গাইল–১ ও ৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
টাঙ্গাইল
টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মোহাম্মদ আলীর সমর্থকদের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা। শনিবার দুপুরে মধুপুর এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

টাঙ্গাইলের দুটি সংসদীয় আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি উঠেছে। এই দাবিতে টাঙ্গাইল–১ (মধুপুর–ধনবাড়ী) আসনে আজ শনিবার মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা ও টাঙ্গাইল–৩ (ঘাটাইল) আসনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আসন দুটিতে মনোনয়ন পাওয়া বিএনপির দুই নেতাকে বহিরাগত বলে উল্লেখ করেছেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতারা।

স্থানীয় বিএনপি সূত্র জানায়, ৩ নভেম্বর দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে কয়টি আসনে প্রার্থীদের প্রাথমিক নাম ঘোষণা করেন, তার মধ্যে টাঙ্গাইলের ওই দুটি আসন রয়েছে। এর মধ্যে টাঙ্গাইল–১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফকির মাহবুব আনাম (স্বপন) এবং টাঙ্গাইল–৩ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অপর সদস্য সাবেক ছাত্রদল নেতা এস এম ওবায়দুল হক (নাসির)।

আসন দুটিতে মনোনয়নবঞ্চিত ব্যক্তিদের অভিযোগ, এই দুই আসনে মনোনয়ন পাওয়া ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনের বাসিন্দা নন। তাঁদের বাড়ি অন্য উপজেলায়। তাই তাঁদের ‘বহিরাগত’ আখ্যা দিয়ে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে নানা কর্মসূচি পালন করছেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের অনুসারীরা।

টাঙ্গাইল–১ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলীর সমর্থকেরা আজ এই আসনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বের করেন।

দুপুরে সহস্রাধিক মোটরসাইকেল নিয়ে এ শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি জয়নাল আবেদিন খান (বাবলু), সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসাদ সরকার, সদস্য আনোয়ার হোসেন, শোলাকুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হবিবর রহমান, মধুপুর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল লতিফ (পান্না), উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক আবদুল মান্নান, ধনবাড়ী উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শাজাহান আলী, মধুপুর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন অর রশিদ ও মধুপুর কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মানিক মিয়া।

মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাটি মধুপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থান ঘুরে আবার উপজেলা সদরে এসে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফকির মাহবুব আনাম (স্বপন) ভূঞাপুর উপজেলার সন্তান। তিনি শুধু নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য মধুপুরে এসেছেন। এর আগে ২০০১ ও ২০০৮ সালে তাঁকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন। তাঁরা আসনটি পুনরুদ্ধারের জন্য মোহাম্মদ আলীকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দাবি জানান।

টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সমাবেশ। সেখানে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে মোনাজাত হয়। শনিবার সরকারি গণ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে
ছবি: প্রথম আলো

অপর দিকে টাঙ্গাইল–৩ (ঘাটাইল) আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী লুৎফর রহমান খানের (আজাদ) অনুসারীদের উদ্যোগে ঘাটাইলে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতা–কর্মীরা এই বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন। ঘাটাইল সরকারি গণ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. মাইনুল ইসলাম ও ঘাটাইল উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন (সেন্টু)। পরে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ধলাপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক ধর্মবিষয়ক সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

সমাবেশে মাইনুল ইসলাম বলেন, টাঙ্গাইল–৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে যাঁর (ওবায়দুল হক) নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি ঘাটাইল উপজেলার সন্তান নন। দলের নেতা–কর্মীরা অন্য উপজেলার মানুষকে প্রার্থী হিসেবে মেনে নেবেন না। এই মনোনয়ন ঘাটাইলে দলের নেতা–কর্মীরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন