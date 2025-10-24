টাঙ্গুয়ার হাওরে যাওয়ার পথে পর্যটকবাহী বাস খাদে, মা-মেয়ে নিহত

টাঙ্গুয়ার হাওরে যাওয়ার পথে পর্যটকবাহী বাস খাদে, মা-মেয়ে নিহত
ঢাকা থেকে কয়েকটি পরিবার একসঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছিল টাঙ্গুয়ার হাওরে। পথে তাদের বহনকারী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাগলা বাজারসংলগ্ন ইনাতনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন ঢাকার বাসিন্দা আবদুল্লাহ আল মামুনের স্ত্রী মনজুরা আক্তার (৩৭) ও তাঁদের মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকা (১০)। আবদুল্লাহ আল মামুনের গ্রামে বাড়ি চাঁদপুর জেলায়।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) ১১ জন কর্মকর্তা পরিবার-পরিজন নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণে ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জে আসছিলেন। তাঁরা সেঁজুতি ট্রাভেলসের একটি বাসে ছিলেন। পথে শান্তিগঞ্জ উপজেলার ইনাতনগর এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। খাদে উল্টে পড়া বাসের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান মনজুরা আক্তার ও আয়েশা সিদ্দিকা।
এ ঘটনায় বাসে থাকা আরও ১০ যাত্রী আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে শান্তিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। সেখানে তাঁরা প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। খবর পেয়ে শান্তিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করে। একই সময়ে শান্তিগঞ্জ থানা-পুলিশ ও জয়কলস হাইওয়ে থানার সদস্যরাও উদ্ধারকাজে অংশ নেন।
জয়কলস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুমন কুমার চৌধুরী বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে এসে পর্যটকবাহী বাসটি খাদে পড়া অবস্থায় পেয়েছি। বাসের নিচে চাপা পড়ে নিহত দুজনের লাশ ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার করেছেন।’