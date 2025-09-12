জেলা

রাকসু নির্বাচনে ৯ প্যানেল ঘোষণা, আগামীকাল প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন

প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ভবনছবি: প্রথম আলো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত নয়টি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির ছাড়া কোনো ছাত্রসংগঠন বা স্বতন্ত্র প্যানেলই পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করতে পারেনি। নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসে আরও দু-একটি প্যানেল গঠনের আলোচনা চলছে। এদিকে আগামীকাল শনিবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন প্রার্থীরা।

সর্বশেষ সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ১৩ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ১৪ সেপ্টেম্বর; ওই দিনই শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

আরও পড়ুন

‘তোমরা হাতাহাতি করবা আর ইলেকশন আমাকে করে দিতে হবে, মামার বাড়ির আবদার’

কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে ভিপি পদে ২০ জন, জিএস পদে ১৪ জন ও এজিএস পদে ১৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

ঘোষিত নয়টি প্যানেল হলো ছাত্রদল মনোনীত প্যানেল, ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’, ‘রাকসু ফর র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ’, ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’, ‘অপরাজেয় ৭১, অপ্রতিরোধ্য ২৪’, ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’, ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’, ‘সচেতন শিক্ষার্থী পরিষদ’ ও ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী জোট’।

ক্যাম্পাসে আলোচনা আছে, ঘোষিত প্যানেলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে ছয়টি প্যানেলের মধ্যে। এই প্যানেলগুলোর শীর্ষ পদের মধ্যে ছাত্রশিবির–সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শাখা ছাত্রশিবিরের বর্তমান সভাপতি মোস্তাকুর রহমান ওরফে জাহিদ। সাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা ও সহসাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন ‘স্টুডেন্ট নেটওয়ার্ক সোচ্চারের’ সভাপতি এস এম সালমান সাব্বির।

আরও পড়ুন

ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের এক প্রার্থীসহ ৭ জনের প্রার্থিতা বাতিল

ছাত্রদল মনোনীত প্যানেল থেকে ভিপি পদে লড়বেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি শেখ নূর উদ্দিন আবির, জিএস পদে দপ্তর সম্পাদক নাফিউল জীবন ও এজিএস পদে শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস এষা লড়বেন।

আধিপত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী সজীব, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে সালাউদ্দিন আম্মার, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে আকিল বিন তালেব।

আরও পড়ুন

সাবেক তিন সমন্বয়কের নেতৃত্বে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের ঘোষণা

গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) কোষাধ্যক্ষ কাউছার আহম্মেদ ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ছাত্র গণমঞ্চের আহ্বায়ক নাসিম সরকার।

রাকসু ফর র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী মারুফ। এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে উত্তরণ লেখক ও পাঠক সূতিকাগারের সাবেক সভাপতি আফরিন জাহান এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আল শাহরিয়ার শুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলে ভিপি পদে লড়বেন সাবেক সমন্বয়ক তাসিন খান, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী রাজন আল আহমেদ ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সাবেক সমন্বয়ক মাহাইর ইসলাম। তাসিন খান রাকসুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থী, যিনি একটি প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

আরও পড়ুন

রাকসুর ইতিহাসে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থীর নেতৃত্বে প্যানেল ঘোষণা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন