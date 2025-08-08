সিলেটে মধ্যরাতে থানার পাশে ছিনকাইকারীর হাতে যুবক খুন
সিলেট মহানগরে কোতোয়ালি মডেল থানার কয়েক শ গজ দূরে কিনব্রিজ এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম ডালিম (৩৫)। তিনি ময়মনসিংহের মেরেঙ্গা গ্রামের লোকমান মিয়ার ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কিনব্রিজ এলাকায় আলী আমজদের ঘড়ির পাশে এক ছিনতাইকারী প্রকাশ্যে ডালিমকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকার কয়েকজন ডালিমকে রক্তাক্ত অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ছিনতাইসংক্রান্ত ঘটনার জেরে খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এর সঙ্গে জড়িত ছিনতাইকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। ওই ঘটনায় আজ শুক্রবার কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা হবে।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন বলেন, ছিনতাইকারী ছুরি মেরে প্রকাশ্যে সবার সামনে দিয়ে পালিয়ে যান। তাঁর হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল। কেউ যদি তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁকেও ছুরি মারার হুমকি দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি।