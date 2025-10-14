চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে ২০টি যানবাহন নিয়ে কাদায় আটকে আছে ফেরি

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে ২০টি যানবাহন নিয়ে কাদায় আটকে আছে ফেরি
চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের গুপ্তছড়া ঘাটের কাছে কাদায় আটকে পড়েছে একটি ফেরি। ফেরিটিতে ২০টি যানবাহন রয়েছে। এর বাইরে ২৫ জন যাত্রী থাকলেও তাঁদের ‘লালবোট’ ও কাঠের নৌকায় তীরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
আটক মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ফেরিটি কাদামাটিতে আটকে যায়। বিআইডব্লিউটিএ জানায়, নাব্যতা সংকটের কারণে ফেরিটি আটকে যায়। এটি পন্টুন পর্যন্ত নিয়ে যেতে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
বিআইডব্লিউটিএ ও যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সকাল সাতটায় চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ঘাট থেকে সন্দ্বীপের গুপ্তছড়া ঘাটের উদ্দেশে ছেড়ে যায় ফেরি কপোতাক্ষ। সকাল আটটায় আবার সেটি গুপ্তছড়া ঘাট থেকে বাঁশবাড়িয়ার উদ্দেশে ছেড়ে আসার কথা। তবে গুপ্তছড়া পৌঁছানোর আগে ফেরিটি কাদামাটির চরে আটকে যায়। এ সময় যাত্রীরা কেউ কাঠের নৌকায়, কেউ ‘লালবোটে’ ঘাটে পৌঁছান।
ফেরি কপোতাক্ষ দিয়ে বাঁশবাড়িয়ায় যেতে সকালে গুপ্তছড়া ঘাটে অপেক্ষায় ছিলেন সন্দ্বীপের বাসিন্দা মহব্বত আলী (৫৪)। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘ফেরির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম। নির্ধারিত সময়ের পরও ফেরি আসছিল না। এর মধ্যে তীরে ওঠা যাত্রীদের মাধ্যমে ফেরি আটকে পড়ার বিষয়টি জানতে পেরে স্পিডবোটে সীতাকুণ্ডের কুমিরা ঘাটে পৌঁছাই।’
ফেরি কপোতাক্ষের চালক সাইফুল ইসলাম বলেন, ফেরিতে ২৫ যাত্রীর সবাই লালবোট ও কাঠের নৌকায় ঘাটে পৌঁছে গেছেন। তবে ফেরিতে ২০টি যানবাহন ও মালামাল রয়েছে। সন্ধ্যায় জোয়ার আসার আগে ফেরি পন্টুনে নিয়ে গিয়ে এসব নামানো সম্ভব নয়।
সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘জোয়ারের সময় হিসাব করে ফেরি চালাচ্ছি। ভাটায় ফেরি চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এখন অবস্থা বেশি খারাপ। কয়েক মাস ধরে ড্রেজিংয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অবহিত করা হলেও হবে হবে করে ড্রেজিং করা হচ্ছে না।’
জানতে চাইলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাউর রশিদ খন্দকার প্রথম আলোকে বলেন, আজ বিকেলে সন্দ্বীপ প্রান্তে ড্রেজার পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই ড্রেজিং শুরু হবে।