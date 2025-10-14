মাদ্রাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে শিশুকে ধর্ষণ, অভিযোগ শ্রমিক দলের নেতার বিরুদ্ধে

মাদ্রাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে শিশুকে ধর্ষণ, অভিযোগ শ্রমিক দলের নেতার বিরুদ্ধে
টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার একটি গ্রামে আট বছর বয়সী এক শিশুকে মাদ্রাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাতটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় আজ দুপুর ১২টার দিকে ভুক্তভোগী শিশুর মা সখীপুর থানায় মামলা করেছেন। আসামির নাম ফজলু মিয়া (৩৫)। তিনি উপজেলার দাড়িয়াপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল কালাম ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে শিশুটিকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। তাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের ওয়ান–স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয়েছে।
শিশুটির মা জানান, আজ সকাল সাতটার দিকে মেয়েকে নিয়ে তিনি মাদ্রাসায় যাচ্ছিলেন। পথে তাঁদের পরিচিত ফজলু মিয়ার সঙ্গে দেখা হয়। তখন ফজলু মিয়া বলেন, তিনি মেয়েকে মাদ্রাসায় পৌঁছে দেবেন। এরপর তিনি (শিশুটির মা) বাড়ি ফিরে যান। পরে মাদ্রাসার কাছাকাছি পৌঁছানোর আগে ফজলু তাঁর মেয়েকে মুখ চেপে ধরে সড়কের পাশে বনে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে মেয়েটি মাদ্রাসায় গিয়ে কান্নাকাটি করে হুজুরদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেয়। মেয়ের মা আরও জানান, তাঁর মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।
উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক আবদুল মতিন প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনা শোনার পর ফজলুকে শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।