চট্টগ্রামে বসতঘরে আগুনে পুড়ে এক নারীর মৃত্যু, আরও তিনজন দগ্ধ

চট্টগ্রামে বসতঘরে আগুনে পুড়ে এক নারীর মৃত্যু, আরও তিনজন দগ্ধ
চট্টগ্রামে বসতঘরে লাগা আগুনে দগ্ধ হয়ে গীতা রানি ঘোষ নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন তাঁর পরিবারের আরও তিন সদস্য। আজ মঙ্গলবার ভোরে নগরের চান্দগাঁও থানার মৌলভীবাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।
দগ্ধ তিনজন হলেন—বিপ্লব ঘোষ, কণা ঘোষ ও শশী ঘোষ। তাঁরা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে এই আগুনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।
বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানা গেছে, রাত পৌনে তিনটার দিকে বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে একটি বসতঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যায় ফায়ার সার্ভিস। ভোর ৪টা ১০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে বসতঘরের ১০ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।
কালুরঘাট ফায়ার স্টেশনের জ্যেষ্ঠ স্টেশন অফিসার মো. ফখরুদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ঘরের ভেতর থাকা এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া একই পরিবারের আরও তিনজন দগ্ধ হয়েছেন।