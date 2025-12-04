নোয়াখালীতে বিআরটিসির ডিপোয় গভীর রাতে আগুনে পুড়ে গেছে দুটি বাস

নোয়াখালীতে বিআরটিসির ডিপোয় গভীর রাতে আগুনে পুড়ে গেছে দুটি বাস
নোয়াখালীতে গভীর রাতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) ডিপোয় পার্ক করা দুটি দ্বিতল বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে সোনাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে বাস দুটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বাস দুটি নোয়াখালীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আনা–নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো। নাম ছিল ‘মালতী’ ও ‘গুলবাহার’। আগুন দেওয়ার এ ঘটনায় আরও একটি বাস আংশিক পুড়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
জানতে চাইলে নোয়াখালীর মাইজদী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা শামছুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর রাত ২টা ৪৫ মিনিটের দিকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট সোনাপুর বিআরটিসির বাস ডিপোয় যায়। প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি।’
এদিকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর জেলা শহরে কর্মরত সাংবাদিকেরা বিআরটিসির ডিপোর সামনে যান। তবে তাঁদের ডিপোতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে জানতে চেয়ে ডিপোর ব্যবস্থাপক আরিফুর রহমানের মুঠোফোনে কল করা হলেও তিনি কথা বলতে রাজি হননি।
আজ সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হোমায়রা ইসলাম। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আগুনে দুটি বাস সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। একটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কেউ দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে বাসগুলোয় আগুন লাগিয়েছে। এ বিষয়ে থানায় একটি মামলা করতে বলা হয়েছে।’