চাঁদপুর-২ আসন
স্ত্রী–সন্তানসহ বিএনপির প্রার্থী জালালের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
বিধিবহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান থাকায় চাঁদপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী জালাল উদ্দিন, তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন সোমবার এই আদেশ দেন।
নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন তাঁর স্ত্রী শাহানাজ শারমিন, ছেলে সাইদ মোহাম্মদ রিজভী, সাইদ মোহাম্মদ আলভী, মেয়ে আয়েশা তাসমিয়া তানভী। দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক এস এম মামুনুর রশীদ নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, জালাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূত অর্থ উপার্জন করার অভিযোগ রয়েছে। এসব অর্থ তাঁর নিজ ও স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামের ব্যাংক হিসাবে এনে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করছেন এবং বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং করেছেন। অভিযোগগুলো অনুসন্ধানাধীন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, মো. জালাল উদ্দিন সপরিবার যেকোনো সময় দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে অবস্থান নেবেন। সে জন্য, অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশ গমন রহিত করা একান্ত আবশ্যক।